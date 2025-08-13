Šínův poslední zápas za Baník a pak do Alkmaaru? To se uvidí, doufám v postup, říká
PŘÍMO Z VÍDNĚ | Jeho hlava na velkém billboardu před vítkovickým stadionem zve fanoušky na zápasy Baníku a láká ke koupi permanentek. Matěj Šín už dávno není jen talentovaným odchovancem Ostravy, je tváří klubu a po Ewertonově odchodu i jedním z kapitánů. A ve Vídni, kam Slezané odcestovali vlakem ke čtvrteční odvetě třetího předkola Konferenční ligy s jednogólovým náskokem, musí být i lídrem. Navíc při čerstvém zranění Adama Hložka není vyloučeno, že bude patřit i do užšího kádru reprezentace.
Vnímáte taky zvýšená očekávání?
„Ani ne, snažíme se to rozdělit spíš mezi více hráčů. Není to jen o mně, dalo by se říct, že hrajeme víc týmově. A každým zápasem se v tom zlepšujeme.“
Na druhou stranu se řeší váš přestup do Alkmaaru. Je možné, že půjde o váš poslední zápas za Baník?
„To se samozřejmě uvidí, ale jelikož doufám v postup, tak myslím, že ne.“
Asistent Michal Šmarda naznačil, že spolu s Tomášem Rigem mohou vaše výkony ovlivňovat nabídky ze zahraničí. Tak jsem se chtěl zeptat, zda z pohledu hráče je vlastně vůbec možné setřást intenzivní zájem ze zahraničí z hlavy a mít v ní 24 hodin denně jen Baník.
„Myslím, že jo. Kolem člověka se mohou motat všechny možné věci, ale je to spíš mediální humbuk. Sportovec to musí umět odstranit, ať ho to neovlivňuje. Je to těžké, ale dá se to.“
EURO U21 jste zmeškal kvůli zranění, jste už úplně stoprocentně zdravý, nebo vás noha občas ještě pobolívá?
„Na začátku přípravy mě to ještě trošku bolelo, v úvodních zápasech taky. Ale teď už je to úplně bez bolesti.“
Matěji, v čem jsou největší rozdíly mezi zápasy v Evropě a utkáními v české lize? Máte za sebou starty proti Austrii, Legii, Kodani, Urartu, takže už můžete porovnávat.
„Evropský fotbal se hraje hodně kombinačně, nahoru dolů, ve velké kvalitě. Skok do české ligy je pak přesně takový, jako byl zápas s Karvinou. Hodně soubojový, ne moc atraktivní. A my hráči chceme hrát spíš ten evropský fotbal, to je jasné.“
Pokud byste postoupili, odloží se kvůli cestování do Celje nedělní utkání v Pardubicích. Vy osobně byste pauzu uvítal, nebo máte radši zápřah?
„Je začátek sezony, nějak to neřeším. Teď by se samozřejmě dalo říct, že zápasů bylo hodně a že by se volno uvítalo, ale i kdyby se nám to ve Vídni náhodou nepovedlo, jsme všichni nastaveni na tři body v Pardubicích.“
ŠÍN V TÉTO SEZONĚ
soutěžní zápasy/minuty: 6/445
góly+asistence: 1+2
žluté/červené karty: 0/0