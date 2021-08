Zapálený ekolog Hamilton chtěl být uhlíkově neutrální: Teď ho načapali v jeho superkáře!

Není to tak dávno, co úřadující mistr světa Lewis Hamilton oznámil, že chce být uhlíkově neutrální. Schytal za to pořádnou spršku kritiky nejen ze strany fanoušků Formule 1, ale také od svých kolegů. Všechny tak překvapil, když před pár dny po příjezdu do Monaka naskočil do Zondy Pagani a uháněl pryč.

Když Brit v říjní 2019 oznámil, že plánuje být do konce roku uhlíkově neutrální, ze strany fanoušků Formule 1 příliš pochopení nedostal. Stejně tak nepochodil ani u kolegů. Prostořeký finský závodník Kimmi Räikkönen to tehdy okomentoval slovy: „Myslím, že závodník, který chce být uhlíkově neutrální, by měl raději zůstat doma.“

Tím více rozruchu spustilo pár dní staré video, na kterém Hamilton nasedá v Monaku do svého vozu Zonda Pagani, které je nejspíše vše, jen ne uhlíkově neutrální.

Britský závodník coby milovník rychlosti měl v minulosti garáži několik skvostných kousků, jako například vozy typu Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Ford Mustang Shelby GT500 nebo motorka MV Agusta Lewis Hamilton edition 800RR, která, jak název napovídá, byla limitovanou edicí. Hamilton se ale nechal slyšet, že části aut se zbavil.

„Několik starších aut jsem prodal. S některými jsem se loučil těžko, přitom s několika z nich jsem téměř nejezdil,“ popisoval tehdy. Jako jezdec stáje Mercedes je však pilot zásobován také několika vozy tamní značky. Automobilka se tak Britovi přizpůsobila: „V USA jsem měl tři Mercedesy, které jsem poslal zpět a vyměnil je za Mercedes EQC,“ liboval si Hamilton.

Mrzelo ho tehdy však, jako milovníka Maybachu, že právě tato značka si nechává současný módní trend elektromobilů ujít. Současná myšlenka elektromobilu, do kterého se letos Maybach pouští, ho tak evidentně nadchne.

Hamiltonův zápal pro osvětu také poznamenal jeho spolupráce. Ohledně stylu „zero wasted“ si od závodníka vyslechl například americký návrhář Tommy Hilfiger, se kterým Brit spolupracuje. „Motivovalo ho to přidat se tímto směrem,“ hodnotil později spokojeně závodník.