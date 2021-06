Závod formulí, nebo přehlídkové molo? U Lewise Hamiltona (36) si nikdy nemůžete být úplně jistí: pilot Mercedesu na Velkou cenu Francie dorazil stylově. Zelený rolák, černé sáčko a kraťasy a hlavně podivné černozelené gumáky.

Jenomže pozor, tyhle »střevíce« pořídíte za nějakých 27 tisíc korun! „Ahoj, světe. Posílám všem lásku a pozitivní energii,“ nenechal se Hamilton rozhodit. Sedminásobný mistr světa má totiž před sebou důležitější úkol: ve Francii by rád přerušil trápení z posledních dvou závodů, ve kterých dojel na 7. a 15. místě.

Úvodní tréninky v Le Castellet vyhráli Bottas s Verstapenem. Britský šampion skončil druhý a třetí. „Udělali jsme spoustu změn a v pátek večer se pustíme do dalších analýz s nadějí, že příště to bude ještě lepší. Rozhodně jsme blízko,“ zhodnotil to Hamilton.