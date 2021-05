F1: Hamilton ve Španělsku vyhrál. Díky skvělému taktickému manévru

Takřka celý závod odkroužil na druhém místě. Výborná strategie ale Lewisi Hamiltonovi zařídila, že v závěru doháněl Maxe Verstappena zběsilým tempem a šest kol před koncem se dostal do čela. Jezdec Mercedesu tak v GP Španělska opět odskočil v pořadí závodníků. „Lovil jsem Maxe. Byl to risk, ale skvělá taktika stanovená týmem,“ radoval se Brit v cíli z osmadevadesáté kariérní výhry.

Barcelonský okruh opět potvrdil, že předjíždět na něm téměř nelze. Grand Prix Španělska se tak rozhodovala taktickými šachy se zastávkami v boxech. Šach zasadil Mercedes ve dvaačtyřicátém okruhu posláním Lewise Hamiltona pro nové pneumatiky a mat dokonal britský jezdec šest kol před finišem, když největšího rivala Maxe Verstappena předstihl a bez problémů dojel pro vítězství.

Nizozemec skvěle odstartoval, když Hamiltonovi ukradl pozici v čele startovního pole. A přestože měl mnohem pomalejší formuli, dráha v Barceloně dlouho držela jeho šance na vítězství. Mercedes s Hamiltonem se totiž neustále držel sekundu za Verstappenovým vozem, ani s využitím systému DRS však nemohl najít skulinku, aby se dostal před něj. A tak musel loňský šampion přijít s jinou taktikou.

Dvacet čtyři kol před koncem zajel do boxu pro středně tvrdou sadu pneumatik, a protože se jeho týmový kolega Valtteri Bottas nacházel mezi oběma kandidáty na vítězství, nemohla jej jednička Red Bullu okamžitě následovat. Plán týmu proto spočíval v tom, aby Verstappen dojel do cíle pouze s jedinou zastávkou. Pneumatiky ale nevydržely, a tak v každém kole masivně ztrácel. Po předjetí věděl, že zvítězit už nemůže, a tak si vyžádal nejměkčí sadu gum, aby zachránil alespoň bod za nejrychlejší kolo.

„Byli jsme prostě moc pomalí. Nevím, co jsme měli dělat, abychom byli schopni udržet je vzadu,“ stěžoval si Nizozemec po závodě. „Když podruhé zastavili v boxech, věděl jsem, že je konec. Už v ten moment jsem měl problémy s pneumatikami, i kdybychom zastavili taky, tak nevím…Měli prostě rychlejší auto, dělal jsem, co se dalo.“

Pomoci přitom Vertsappenovi mohl paradoxně Hamiltonův týmový kolega Bottas. Když se rodák ze Stevenage řítil dopředu a stahoval monopost Red Bullu, finskému jezdci se nechtělo pustit parťáka před sebe. Oba tak ztratili více než sekundu, která ale v konečném důsledku nehrála zásadní roli. Mercedes mohl slavit.

„Všem ženám a mužům v týmu: Nepřestáváte mě udivovat a doufám, že budeme pokračovat v dosahování úspěchů. Díky moc za skvěle odvedenou práci,“ vzkázal Hamilton do boxů týmovým rádiem, když protínal cílovou linii.

„Cítím se skvěle. Lovil jsem Maxe. Byl jsem opravdu blízko, takže jsem netušil, jestli dokážu udržet pneumatiky, aby to zvládly,“ pokračoval Brit nadšeně v rozhovoru po závodě. „Byl to risk, ale skvělá taktika stanovená týmem. Perfektní práce všech, prostě skvělý den.“

Verstappen se opravdu musel cítit jako kořist, hned když se s týmem dohodli, že zkusí dojet do finiše s jedinou zastávkou, protestoval. „Nevidím způsob, jak to můžu zvládnout až do konce,“ vzkázal přes rádio. A měl pravdu, s rychlostním rozdílem mezi oběma monoposty byly šance udržet rivala na druhé příčce nulové.

Hamilton opět odskočil v pořadí jezdců. Po čtyřech Velkých cenách drží náskok čtrnácti bodů právě před Nizozemcem. Na třetí pozici je pak s velkým odstupem bronzový muž barcelonského závodu Bottas. Mercedes tak samozřejmě opanuje i pohár konstruktérů devětadvacet bodů před Red Bullem.

Do Velké ceny Španělska nezasáhly žádné nebezpečné kolize. Nedojel pouze Júki Cunoda na Alpha Tauri, kterému vypověděla formule službu v devátém okruhu. „Zastavil se mi motor, zastavil se mi motor,“ opakoval Japonec, když stál na obrubníku jedné ze zatáček. Naštěstí ale zůstal mimo ideální stopu, takže se mu nemusel vyhýbat žádný z jezdců a když se podařilo odstranit jeho monopost z trati, safety car mohl opět z dráhy a pokračovalo se v závodění.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:33:07,680, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -15,841, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -26,610, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -54,616, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -1:03,671, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:13,768, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1:14,670, 8. Norris (Brit./McLaren) -1 kolo, 9. Ocon (Fr./Alpine) -1 kolo, 10. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí (po 4 z 23 závodů): 1. Hamilton 94 b., 2. Verstappen 80, 3. Bottas 47, 4. Norris 41, 5. Leclerc 40, 6. Pérez 32.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 141, 2. Red Bull 112, 3. McLaren 65, 4. Ferrari 60, 5. Alpine 15, 6. AlphaTauri 10, 6. Aston Martin 5.