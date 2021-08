Bijec Attila Végh čeká se ženou druhé dítě! Jak zareagoval Vémola?

Přemožitel Karlose Vémoly na instagramu oznámil šťastnou novinu! Se svou manželkou Natálkou čekají druhé dítě. Zatímco se partnerka slavného bojovníka svěřila o tom, nakolik dítě bylo plánované, přibývaly gratulace. Jednu z nich poslal i Karlos Vémola, který svého soka přátelsky upozornil: „Bude potřeba peníze!“

„Máme velkou radost, ajem brutals happy. Attilka bude mít brášku, nebo sestřičku,“ oznámil MMA zápasník na instagramu u fotky z dovolené, kterou s rodinou trávil v Chorvatsku. Gratulace na sebe nenechaly dlouhy čekat. Do komentářů je poslali například Rytmus nebo zpěvačka Monika Bagárová.

Manželka Atilly byla u svého příspěvku ještě trochu hovornější. „Jak se to říká? S jedním roste chuť, nebo jedno je jen pro strach? Nebo, jaký nejhezčí dárek můžete svému dítěti, než sourozence? Někteří jste měli pravdu. Ano, jsem v tom. Sice úplně nečekaně a neplánovaně, ale je to tak. Moje plány na tento rok byly úplně jiné, ale jak jsem jednou říkala, člověk míní a Bůh mění. Byl to pro mě velký šok, skoro jsem odpadla,“ svěřila se půvabná blondýnka svým fanouškům.

„A mně to těhotenství nejde zase tak dlouho skrývat. Břicho jako v pátém měsíci, pět kilo nahoře. Klasika, jako přes kopírák s Attilou. Každopádně se už velmi těšíme a nemůžeme se dočkat, je to obrovský zázrak,“ sdělila šťastná Natálie.

Attila Végh je tak v podobné situaci, jako Karlos Vémola, který se svou snoubenkou Lelou také očekává dalšího potomka. Právě Vémola natočil jako gratulaci video.

„Koukám na internet a musím Atillkovi pogratulovat. Nejenom k narozeninám, ale hlavně k druhému potomkovi, který je na cestě. Gratuluju jak k narozeninám, tak k dítěti. Ale bude druhé bábätko, to bude také potřeba peníze, takže myslím, že i druhý československý zápas století by byl na místě,“ usmíval se Vémola. Soudě podle následných reakcí ze strany slovenského zápasníka, i on by se brzy rád potkal také někde jinde, než s dětmi na dětském hřišti.