Spor Kejval vs. Neusser očima předních českých funkcionářů: Přežijí oba tuhle válku?

Rozehráli part, který jen těžko skončí smírem. Spor šéfa olympioniků Jiřího Kejvala (53) a předsedy sportovní agentury Filipa Neussera (39) bude mít na konci vítěze a poraženého. Bude mít jedna z institucí i nového bosse?

Oba mají čerstvý mandát pro své funkce. Neusser se stal »ministrem sportu« v květnu, když bývalý Kejvalův protikandidát na post předsedy ČOV nahradil v úřadu chybujícího Hniličku. Do čela agentury ho jmenoval premiér Babiš, kterému je také odpovědný. Jen on rozhoduje o jeho odvolání. Jiří Kejval byl potřetí zvolen šéfem olympijského výboru na konci června, když po odchodu Neussera do NSA neměl protikandidáta. Mandát má silný – volilo jej 62 ze 70 delegátů. Může přesto válka, která vzplála kvůli covidovému letu do Tokia a ve které se navzájem obviňují ze lží, zahýbat jejich pozicemi? Blesk oslovil pět top funkcionářů českého sportu s jasnou otázkou: Můžou osobní spor, který by mohl paralyzovat český sport, ustát ve svých funkcích pan Kejval i pan Neusser?

Miroslav Jansta (59), předseda České unie sportu „Když jsem v úterý slyšel vystoupení Jiřího Kejvala, tak jsem si připadal, že on je ministr sportu a Filip Neusser předseda olympijského výboru. Vyděšeně jsem na to koukal a říkal si, co to je za bláznovinu. Proč se emocemi přebíjí věc, která se dá jednoduše řešit? Filip Neusser to určitě ustojí, protože ta funkce je politická a může tam být jen zájem v rámci jednání po volbách. Jiřího Kejvala jsme nevolili, Česká unie sportu má usnesení, že je nedůvěryhodný. Byl ale zvolený v demokratických volbách a beru to tak, že někomu vyhovuje a někomu ne, to je v demokracii normální. Když se s tím však nepopasuje a tu věc nevyřeší, tak tam těžko může působit. Proto jsem se i ozval, protože takový průšvih nelze odbýt tím, že mu to je líto. Někdo nese odpovědnost. Teď teprve nastává klid to vyřešit, najít tu míru odpovědnosti u jednotlivých členů ČOV a vyhodnotit to. Takže bych teď rozhodně nevolal po žádné krvi. Nikde, na žádné straně.“ Šéf České unie sportu Miroslav Jansta • Foto Michal Beránek (Sport)

Tomáš Král (57), předseda Českého svazu ledního hokeje „Detailně to nesleduji a to, co jsem zaregistroval, tak si nemyslím, že je věc, která by měla paralyzovat český sport. To by k tomu stačilo málo. Vnímám to čistě jako jejich osobní spor.“ Šéf Českého hokeje Tomáš Král • Foto Archiv Blesk/Martin Sekanina

Ivo Kaderka (57), předseda Českého tenisového svazu „Ano, oba to ustojí. Pan nový předseda NSA je inteligentní, ambiciózní profesionál a nepochybuji o tom, že zvolí tu v této situaci nejlepší cestu. Nemyslím si, že tam hraje roli nějaká osobní animozita, ale jsem spíš názoru, že celá ta kauza má věcné pozadí. Šéf agentury s ohledem na své kompetence a povinnosti musí konat, a to bez ohledu na to, že byl před nějakým časem protikandidátem pana Kejvala. V tu chvíli se musíme bavit jako maximální profesionálové a udělat ty věci ve prospěch českého sportu. U pana předsedy Neussera o tom nepochybuji, protože ho znám víc než deset let. Mám o něm velice dobré mínění.“ Šéf tenisového svazu Ivo Kaderka • Foto Blesk/Martin Sekanina