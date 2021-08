Na platy padne 103 % ze všech příjmů! Prezident Barcy promluvil o dluzích

Prezident zadluženého klubu FC Barcelona, Joan Laporta, na tiskové konferenci promluvil o současné finanční situaci „Barcy“. Podle něj je momentální stav peněz velice dramatický, ale řešitelný. Sportovní, ale i platovou politiku svého předchůdce označil za katastrofální.

„Odpovědnosti nikdo neunikne. K dnešku je dluh 1,35 miliardy eur (asi 34,5 miliardy korun),“ nastínil Joan Laporta, který od bývalého prezidenta Josepa Marii Bartomea obdržel dopis. Ten je podle Laporty plný lží: „ Bartomeu v dopise zmiňuje další plánované snížení platů o 90 milionů eur. Faktem ale je, že hráči s ním ani nechtěli mluvit.“

Je to právě současné vedení, které má před sebou nelehký úkol. Vyjednat s hráči jiné podmínky. „Výdaje na platy dosahují 103 procent celkových příjmů. To je o 20 nebo 25 procent víc, než u našich konkurentů,“ nastínil Laporta. Ten také popsal, co bylo první věcí, se kterou se musel po nástupu popasovat.

„První věc, kterou jsme museli udělat, když jsme dorazili, bylo požádat o půjčku 80 milionů eur, protože jinak bychom nemohli vyplácet platy,“ popsal.

Podle něj je situace sice velice dramatická, ale věří v lepší budoucnost: „Potrvá to několik let, ale vyřešíme to. Nemáme obavy, spíše naopak. Máme velkou motivaci. Je to sice výzva, ale zvládneme ji!“