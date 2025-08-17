Béčko Sparty vyhrálo ve Vlašimi, Zbrojovka poprvé pod Svědíkem padla
Rozdílně si vedly rezervy prvoligových celků ve třech dnešních zápasech druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Sparta B dvěma brankami Schánělce zvítězila ve Vlašimi 2:1, Slavia B přenechala doma všechny tři body Příbrami po prohře 1:2 a Baník B se rozešel smírně s Chrudimí 2:2. Už v sobotu Zbrojovka Brno prohrála doma s Prostějovem 1:2, utrpěla první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a může přijít o vedení v tabulce. České Budějovice nečekaně zvítěziliy v Praze nad Žižkovem 1:0 a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května.
Ve vypjatém moravském souboji šel do vedení Prostějov díky úspěšně zakončenému brejku kapitána a bývalého hráče Zbrojovky Jana Koudelky. Domácí pak měli navrch, ale jejich šance na obrat oslabilo v 70. minutě vyloučení Jakuba Klímy po druhé žluté kartě. Deset minut před koncem navíc zvýšil vedení hostů Daniel Hais. Brněnská neporazitelnost pod Svědíkem, který tým převzal na jaře, skončila po dvanácti druholigových zápasech.
Šanci jít do vedení nevyužila Opava, která v Jihlavě uhrála bezbrankovou remízu. Dvanáct bodů má rovněž čtvrté Táborsko, které si venku poradilo s poslední Kroměříží.
Utkání na Žižkově rozhodl už ve čtvrté minutě Chukwudi Igbokwe. Nigerijský útočník se prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Hosté ve druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení. V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarním sestupu z nejvyšší soutěže.
Příbram vyhrála v jediném nedělním dopoledním utkání na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Nováček tak po čtyřech prohrách zaznamenal druhé vítězství. Béčko Slavie má na kontě tři výhry i prohry.
V Ostravě vedli Východočeši od deváté minuty po trefě Kejře, jenže domácí dokázali brzy vyrovnat a skóre otočit góly Holaně a Pira. V nastavení první půle srovnal Liška, ve druhé půli se už střelci neprosadili.
Béčko Sparty zvítězilo podruhé za sebou. Ve Vlašimi se o to dvěma góly postaral Tomáš Schánělec, vítěznou branku dal v 84. minutě. Za domácí vyrovnal na průběžných 1:1 Petr Kurka.
Šesté kolo zakončí pondělní utkání mezi nováčkem z Ústí nad Labem a Artisem Brno s výkopem v 18 hodin.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|12
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|13
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|14
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|15
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup