PSG s Messim, ale bez Mbappého? Jde za šéfem, chce „vlastní“ tým v Realu

Argentinský útočník Mauro Icardi slaví svou trefu do sítě Štrasburku • Reuters

Střelec úvodní branky Mauro Icardi (vlevo) slaví s Kylianem Mbappém trefu PSG do sítě Štrasburku • Reuters

Fotbalisté Štrasburku se radují ze vstřelené branky do sítě PSG • Reuters

Park princů o víkendu zářil. PSG představilo hvězdnou pětici posil, na jednom pódiu se poprvé sešli Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma,Gini Wijnaldum a Achraf Hakimi. Poslední dva z nich se rovnou představili v základu a bohatý klub slavil výhru 4:2 nad Štrasburkem.

Mezi střelce se zapsala i hvězda, která má s Messim a (zatím odpočívajícím) Neymarem utvořit trojhlavý útočný postrach, Kylian Mbappé. Jenže zrovna 22letý útočník atmosféru trochu kazil. Fanoušci ho „přivítali“ pískotem.

Proč? Mbappé totiž tým nabitý superhvězdami nejspíš plánuje opustit. Mladému snajprovi zbývá poslední rok kontraktu. Pařížané se jej nechystají prodat, naopak ho berou jako jeden z klíčových dílů hvězdné sestavy.

Jenže španělský televizní kanál El Chiringuito informuje o tom, že s tím se Mbappé nespokojí. Raději by chtěl „vlastní“ supertým, který bude stát především na něm. Takovým klubem by měl být Real Madrid, který po francouzském reprezentantovi delší dobu prahne.

Španělská televize doplňuje, že Mbappé požádal prezidenta PSG Násira El Chelajfího o osobní pohovor, na kterém ho má informovat o svém zájmu přestoupit na Santiago Bernábeu. Pokud se spekulace skutečně naplní, bude muset šéf bohatého klubu po radosti z přivedení hvězdných posil řešit složitou situaci - buď Mbappého prodá, nebo jej udrží po boku Messiho a Neymara na jedinou sezonu, ale za cenu toho, že jej pak nechá jít zadarmo.

Zdroje z Anglie v čele s deníkem The Independent píší, že v PSG už osnovají plány na další léto. Letos získali coby volné hráče Ramose, Wijnalduma, Messiho i Donnarummu, za rok by takto rádi přivedli Paula Pogbu, který vstupuje do posledního ročníku kontraktu.

Záložník Manchesteru United, který se v prvním kole nového ročníku Premier League blýskl čtyřmi assitencemi, má mít na stole nabídku na astronomických 600 tisíc eur (15,25 milionu korun) na týden.