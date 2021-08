Dojemná oslava v Premier League: Kouč slavil s němým fandou Woodym!

Brentford v pátečním zápase trochu překvapivě překonal Arsenal a po dvou gólech slavil výhru. Dojemným gestem se pak blýskl trenér domácího týmu, který při závěrečné děkovačce vyběhl za němým fanouškem Woodym (8) a z výhry se radoval spolu s ním!

Kouč Thomas Frank si mladého fanouška s Downovým syndromem všiml po zápasu, když spolu s týmem děkoval fanouškům za podporu. Ani na minutu nezaváhal, rozběhl se za ním a společnými oslavami tak trochu nečekané výhry zpestřil nemocnému chlapci den.

Woodymu kvůli své nemocni dokáže komunikovat prostřednictvím znakové řeči, velice omezené slovní zásoby a také všudypřítomného úsměvu. Před pár lety musel malý fanoušek Brentfordu podstoupit také operaci srdce, která mu umožnila se lépe věnovat věcem, které má rád. Například také hraní fotbalu.

Nat, Woodyho maminka, se pokusila svého syna přihlásit do místnístho fotbalového týmu, kde ale nepochodila. Její kamarád ji pak poradil spojit se přímo s Brentfordem, který je pro jejího syna srdeční záležitostí.

Díky síle sociálních médií se mamince malého fanouška podařilo s klubem dostat do kontaktu, a od té doby měl chlapec možnost například hrát fotbal přímo na tamním stadionu nebo vyvést mužstvo před zápasem na hřiště.

„Sledovat Brentford je lepší než jakákoli logopedie, protože Woody ví, co říkají ostatní fanoušci. Rozpoznává jména a písně, zajímá ho to a nyní kopíruje, co slyší. Příchod tady mu také pomohl se čtyřmi novými slabikami,“ popsala dojatá maminka.

„Když ho vidím běhat na hřišti se svým míčem, vypadá jako každé jiné dítě, které sní o tom, že bude fotbalistou. Klub mu opravdu změnil život.“