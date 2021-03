Dosáhli na obrovský úspěch, ale nad zápasem se vznáší podivná pachuť. Postup do čtvrtfinále Evropské ligy byl vykoupen krví, zraněním i podivnou kauzou okolo Ondřeje Kúdely. Dobití hráči pražské Slavie se v pátek odpoledne vrátili do své domoviny.

Od začátku se hrálo velmi tvrdě, ale vše se zvrhlo když Kemar Roofe vletěl do brankáře celku z Vršovic. Přímý zásah kopačkou do obličeje zanechal velmi patrné stopy a Ondřej Kolář má před sebou pobyt v nemocnici.

Při nočním vyšetření mu byla odhalena zlomenina čelní dutiny vlevo a tak ihned po přistání na pražském letišti zamíří podle slávistického šéfa Tvrdíka do ÚVN. Stopy po střetu byly více než zřejmé i na fotografiích, která byly pořízeny během odjezdu sešívaných z hotelu v skotském Glasgow.

Nejen gólman hostujícího celku byl však důležitou postavou. Své šrámy si údajně odváží i Ondřej Kúdela, který měl být po zápase napaden v tunelu k šatnám hráči domácího týmu. V jejich čela měl stát Kamara, který obvinil slávistického obránce už během utkání s rasismu. Na fotografiích při odjezdu však nic nespatří ani pozorné oko. Díky nutnosti nosit respirátor, je tvář stopera pečlivě přikryta.

Sešívaným tak zápas pořádně zhořkl a místo oslav a pohodového návratu se při opouštění stadionu báli o svou bezpečnost. Dnešní odlet ze Skotska už ale proběhl bez potíží a během letu se navíc dozvěděli jméno příštího soupeře. Tím bude londýnský Arsenal, což většina týmu přivítala s nadšením. Po přistání na pražském letišti okamžitě přeskákali do týmového autobusu a vydali se na cestu domů. Jedinou vyjímku tvořil gólman Kolář, kterého si do auta usadil šéf Tvrdík a odvezl ho rovnou do nemocnice.