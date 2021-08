Češi, nejlepší lůzři LM? Bylo by krásné to zlomit, říká Vrána. Těší se na Slovan

Jednou už byl velice blízko, aby na mezinárodní scéně zajistil českému hokeji větší kredit. Před více jak čtyřmi lety se útočník Petr Vrána (36) ještě jako hráč Sparty probojoval s Pražany do finále Ligy mistrů. Tehdy těsně neuspěl, nyní v roli kapitána Třince, s nímž vydřel druhý mistrovský titul v řadě, má obrovskou chuť zlomit nadvládu giganta z Frölundy a Champions Hockey League i vyhrát. „Byla by v tom přirozená návaznost,“ myslí si lídr Ocelářů, který by úspěch každopádně přál všem extraligovým týmům.

I když s přípravou začali po dlouhé sezoně o něco později, minulá sezona a s ní spojené mistrovské oslavy už jsou pro Slezany minulostí. Podle slov Petra Vrány už třinečtí hokejisté několik týdnů tvrdě dřou, aby byli znovu úspěšní. Nyní ovšem nejen na extraligové frontě, ale i v Lize mistrů, která se vrací po roční pauze zaviněné pandemií koronaviru.

Zkušený Ocelář věří, že blížící se ročník proběhne hladce i přes opatření a vysokou opatrnost. „Řekl bych, že po té vynucené pauze se všichni těší,“ řekl kapitán Ocelářů novinářům na tiskové konferenci. Ambicí pokusit se o celkový triumf i v Lize mistrů se Vrána rozhodně nezříká, naopak.

„Měli jsme to štěstí, že jsme vyhráli titul. Myslím si, že by v tom byla přirozená návaznost, kdybychom měli šanci bojovat o titul i v Champions League. Řekl bych, že všichni dělají maximum, abychom se dostali co nejdál, potažmo do finále, kde už je to o jednom zápase,“ prozradil ostřílený centr s bohatými zkušenosti z finálových bojů v extralize, KHL a rovněž i Ligy mistrů.

Opravdu moc by si Vrána přál, aby s Oceláři mohl dotáhnout do vítězného konce tažení v Lize mistrů, které jemu a Spartě těšně uniklo v únoru 2017 po porážce 3:4 v prodloužení ve Švédsku. „Když jsme byli na Spartě, tak si nemyslím, že jsme do toho šli s tím, že se dostaneme do finále, a podařilo se to. Měli jsme docela úspěšný run přes čtvrtfinále a semifinále. Takže je možné, že to vyjde,“ zavzpomínal rodák ze Šternberka, který během sparťanské nedotažené krasojízdy posbíral ve 13 zápasech osm bodů (4+4).

Vyhrát opět Frölunda? To už by asi nikoho nebavilo

Samozřejmě s pokorou nezapomněl na obrovskou kvalitu soupeřů z Champions League. Pokud ale podle Vrány vydrží Ocelářům zdraví a budou mít štěstí na soupeře, stát se může všechno, i finále. V boji o European Trophy by uvítal, kdyby kdokoliv z trojice českých účastníků (Třinec, Sparta a Mladá Boleslav) smázl extraligovým klubům vizitku „nejúspěšnějších lůzrů Ligy mistrů“, jak je během tiskovky nazval ředitel soutěže Martin Baumann se vzpomínkou na poslední finálový duel hraný v Hradci Králové, který „Indiáni“ z Göteborgu rovněž ovládli.

„Bylo by krásné to zlomit. Pro český hokej by to bylo jedině dobře, když už se Liga mistrů u nás hodně propaguje. Byl by to obrovský úspěch. Asi by to nikoho už nebavilo, kdyby to zase vyhrála Frölunda,“ z legrace si Vrána rýpnul do švédského giganta. S časem na změnu ale nežertoval. Uvítal by, kdyby se úspěch povedl jakémukoliv českému týmu.

Všechno ale hezky popořadě. Nejprve se Třinec musí dostat ze základní skupiny Ligy mistrů, které se zúčastnil již pětkrát. Jen ve dvou případech se současní úřadující mistři extraligy dostali do vyřazovacích bojů. Nejdál se dostali v lednu 2018, kdy o finále válčili s JYP Jyväskylä. V domácí odvetě Oceláři výhrou 4:2 srovnali skóre z prvního duelu, nájezdy ale zvládl finský celek.

V nynější skupině F čeká partu kolem kapitána Vrány postupně švýcarský Fribourg-Gottéron, Leksands IF ze Švédska a zajímavý souboj pro diváky proti Slovanu Bratislava. Ostřílený třinecký tahoun si údajně bude užívat všechny zápasy, do nedalekého hlavního města Slovenska se ale obzvláště těší, už jenom díky třineckým příznivcům.

„Máme Blavu, což si myslím, že bude super pro fanoušky. Věřím, že si to všichni užijeme společně, ať už ve Švýcarsku, Švédsku, nebo i v Blavě. Může to být skvělý zážitek,“ doufá Vrána, pro jehož komando začíná Liga mistrů už za deset dní ve Švýcarsku.

Třinecké zápasy ve skupině F Pátek 27. srpna, 19:45: Fribourg-Gottéron – Třinec Neděle 29. srpna, 18:05: Leksands IF – Třinec Čtvrtek 2. září, 17:05: Třinec – Fribourg-Gottéron Sobota 4. září, 15:00: Třinec – Leksands IF Středa 6. října, 17:00: Třinec – Slovan Bratislava Středa 13. října, 18:00: Slovan Bratislava - Třinec

