To je fofr! Prvorozená Laura právě oslavila sedm měsíců a oni se už těší na další přírůstek do rodiny. Bývalý fotbalista Plzně Daniel Kolář (35) s manželkou Sárou oznámili, že se jejich zlatíčko brzy dočká sourozence.

Je mužem na svém místě. Dan dva roky po konci kariéry dělá ve Viktorce manažera mládeže a tahle funkce se mu zřejmě zalíbila natolik, že se jí rozhodl zhostit i na domácí půdě. „Když se štěstí a láska násobí. Budeme čtyři,“ napsala ke společné rodinné fotce s ultrazvukem paní Kolářová.

Jestli druhá ratolest nebyla dílem náhody, ale plánu, pak v tom někdejší reprezentant rozhodně nemá prsty. „Moc neplánuju, od toho mám Sáru,“ dělal si v dubnu srandu v rozhovoru pro Bez frází a dodal: „Opravdu nejsem plánovací typ. Život se nedá naplánovat, proto nerad dělám to, abych říkal, co bude za půl roku. Já si nerad plánuju i dovolenou.“

Co Dana čeká za půl roku, je teď celkem jasné. Osud mu po úmrtí první manželky Terezy (+30), která podlehla rakovině, ukazuje svou daleko přívětivější tvář. „Snažím se být vděčný za to, co mám. Když si se Sárou hrajeme s malou, tak si připomínáme to štěstí. To, že jsme zdraví, že můžeme žít tam, kde žijeme a mít se tak dobře, jak se máme,“ říká Daniel.