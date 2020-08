Láska vdovce Koláře Sára zamávala svobodě. Hazard na jezu!

Už jen necelé tři týdny, a řeknou si »ano«. Bývalý fotbalista Daniel Kolář (34) si 5. září vezme milovanou Sáru (26), která se o víkendu loučila se svobodou. Na Vltavě, se sestrami Adélou a jejím dvojčetem Andreou i partou kamarádek.

Byla to pařba, jak se patří. Dámy vyrazily na malé loďce brázdit řeku v centru Prahy a za slunného dne si užívaly Sářiny poslední dny coby svobodné ženy. Nechybělo ani luxusní šampaňské značky Moët, které rozjuchané partě naléval sympaťák v námořnické uniformě, jenž se staral, aby holky nešly ke dnu.

To snad mohla jedině nastávající nevěsta, která hazardovala, když se nechala fotit, zatímco stála na jezu. Vrásky na čele by však svému milému přidělávat neměla. Vždyť před šesti lety přišel bývalý reprezentant a hráč Plzně vinou rakoviny o první manželku Terezku (†30). „Její smrt nikdy nepřebolí,“ tvrdil. Nakonec ale štěstí znovu našel, a to právě v půvabné Sáře, po jejímž boku doufá, že zůstane navždy.