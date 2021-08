Terminátor Vémola usilovně maká na návratu: Léčí ho kosmické výlety!

Jeden z našich nejslavnějších bijců je právě v rekonvalscenci po další náročné operaci. Karlos »Terminátor« Vémola neponechává nic náhodě a při návratu používá všechny dostupné metody. Dokonce zavítal do speciální hyperbarické komory.

A k čemu že tato vychytávka slouží? Hyperbarická komora je speciální uzavřené zařízení z oceli, v němž pacienti pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. To vede k velkému nárůstu množství kyslíku v krvi. Více kyslíku se pak lépe dostává k jednotlivým tkáním a orgánům.

Návštěvy komory by měly pomoci a urychlit návrat Terminátora k tréninku. A přesně na to Karlos cílí. V poslední době se potýká se zdravotními problémy a rád už by se zase naplno věnoval svému milovanému MMA. „Kosmickej výlet číslo dva. Makáme na té rehabce, makáme,“ vzkázal Vémola svým fanouškům, kteří už vyhlíží, kdy ho opět spatří v OKTAGONu.