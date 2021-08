V řece Sprévě už uteklo hodně vody od momentu, kdy jen týden po rozchodu s fotbalovou hvězdou Jéromem Boatengem (32) skonala modelka Kasia Lenhardtová (†25). Našli ji mrtvou v jejím berlínském bytě. O sebevraždě dcery teď poprvé promluvila její maminka Adrianna.

Šest měsíců po smrti milované Kasie si pokládá otázku; co ji dohnalo k tak extrémnímu řešení. Rozpovídala se o tom pro německý Der Spiegel. A rozhodně nevyvrátila spekulace, že vztah elitní modelky a fotbalové superstar nebyl zdaleka idylický.

Přitom zprvu to mezi Boatengem a Lenhardtovou vypadalo na lásku jako trám. Svoje jména si dokonce nechali vytetovat na levou ruku. Také s »tchyní« udržoval bývalý reprezentant Německa bezvadný vztah. „Srdečně mi říkal maminko.“

Adrianna si je jistá, že její dcera nebyla s fotbalistou z vypočítavosti. Milovala ho. Oceňovala jeho vášeň pro módu, jak se choval ke svým dětem, které má s Sherin Senlerovou.

Jenže Kasia špatně snášela veřejné verbální útky od Boatengovy exmilenky Rebeccy Silverové, přestože ji sám bývalý plejer Manchesteru City či Bayenu radil: „Vymaž ji z hlavy.“ Nevymazala a podle fotbalisty mu začala sama vyhrožovat, že ho po případném rozchodu zničí.

Přesně to řekl do médií, když byl patnáctiměsíční romanci s manekýnkou šmytec. „Často mi během vztahu vyhrožovala, že mě zničí. Že mi zničí kariéru a zařídí, abych ztratil vlastní děti. A řekla i to, jak to udělá. Že prý mě obviní, že ji biju, poněvadž věděla, že jsem kvůli stejnému osočení skončil u soudu s matkou mých ratolestí,“ vyprávěl Boateng a dodal. „Od Rebeccy jsem odešel jen proto, že mě Kasia vydírala. Byla to chyba. Omlouvám se.“

Tím prohlášením vrazil modelce kudlu do zad. I když jej označila za podvodníka a ďabla, fanoušci se na ni vrhli jako supi. Stala terčem kyberšikany. „Byl to moderní hon na čarodějnice. Nemohla jsem ji před smrtí uchránit,“ posteskla si teď její matka.

„Jsem v hajzlu. Už opravdu nemůžu,“ napsala jí Kasia krátce před smrtí. Podle webu watson.de v další hlasové zprávě přidala: „Můj život skončil. Všichni jsou proti mně. A všichni mě nenávidí,“ zoufala si tmavovláska. Podle matky byla nešťastná tak, že sotva jedla. Před sebevraždou prý jen zírala na mobil. Ve dne, v noci…

Navíc jí údajně začal vydírat neznámý cizinec. Chtěl zveřejnit, že ve vraku Mini Cooperu, který pod vlivem alkoholu nabourala, měla drogy. „Když nezaplatíš, pošlu to ven,“ vzkázal jí padouch. Jen tak mimochodem; sešrotovala vůz, který patřil právě Boatengovi, pro něhož byla nehoda poslední kapkou a důvodem k rozchodu.

To všechno na pětadvacetiletou mladou dámu dolehlo. „Boatenga nechci z ničeho vinit,“ tvrdí její matka Adrianna. „Na druhou stranu za její smrt musí nést spoluodpovědnost. V neštěstí mé dcery hraje hlavní roli.“

Kasia zemřela letos 9. února. V den šestých narozenin syna Noaha, jehož přivedla na svět v devatenácti letech.