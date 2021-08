Vzkaz pro zájemce? Kane vynechal trénink Tottenhamu a chce odejít

Tottenham začíná novou éru, k tradičně vysokým, ale zatím nesplněným ambicím je má vytáhnout kouč Nuno Espírito Santo. Portugalec, který z druholigového Wolverhamptonu udělal stálici Premier League a pohárového aspiranta, se ale nejspíš bude muset obejít bez nejzářivější hvězdy soupisky.

„Harry Kane je náš hráč, tečka,“ odpálkoval Espírito Santo otázky na případný odchod hvězdného střelce před měsícem, když byl jmenován trenérem. Jenže od té doby se mnoho změnilo.

Kaneovi skončila dovolená a v pondělí se měl hlásit v tréninkovém centru Enfield, projít testem na koronavirus a zapojit se do procesu. Jenže zaměstnanci na něj čekali marně.

Podle zpráv z Anglie chtěl tímto tahem Kane vytvořit tlak na klubového předsedu Daniela Levyho a tvrdému vyjednavači v čele Spurs vzkázat: „Prostě mě prodej!“ Levy se už dříve vyjádřil, že hlavní hvězda londýnského celku by byla na prodej jen za astronomickou částku 150 milionů liber (4,5 miliardy korun).

Hlavním zájemcem o Kanea je Manchester City. Anglický šampion má podle tamních médií dotahovat přestup kapitána Aston Villy Jacka Grealishe za 100 milionů liber (téměř 3 miliardy korun). Pep Guardiola by kromě šikovného záložníka rád uvítal v týmu i snajpra Kanea. Ale aby si ho i tak bohatý klub jako City mohl dovolit, bude muset prodat několik hráčů. Podle posledních informací je prvním mužem „na odstřel“ portugalský záložník Bernardo Silva.

Kane by se do Manchesteru rád přesunul a konečně vyhrál trofej. Týmové úspěchy mu zatím unikají. V Tottenhamu má smlouvu ještě na tři roky, ale sám vyhlásil, že právě letos může být ideální čas na odchod. „Dan Levy si může říkat: 'Proč bych ho teď neprodal, když za něj můžu dostat kolem stovky milionů liber?' Za dva tři roky už takovou cenu mít nemusím,“ řekl 28letý útočník v rozhovoru s Garym Nevillem v pořadu The Overlap.

Kaneův tah s vynecháním tréninku jistě zalarmoval všechny potenciální zájemce v čele s Manchesterem City. Největší přestup léta může být zase ve hře.