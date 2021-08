Nejsmutnější chvíle úspěchy napěchovaného života tenisového virtuóze Rogera Federera? Léto 2002, kdy náhle přišel o bývalého trenéra a především nejlepšího přítele Petera Cartera (†32). Australan měl tragickou dopravní nehodu při své svatební cestě v Jihoafrické republice.

Tragickou událost popisuje v nové biografii „Mistr“ respektovaný tenisový novinář Christopher Clarey: „Federerova maminka Lynette (pochází z JAR pozn. red.) dokonce pomohla Carterovi cestu naplánovat. Sám Roger Peterovi s manželkou Silvií návštěvu Jihoafrické republiky doporučoval.“

Carterovi se stal osudným výlet do Krügerova národního parku. Terénní auto s ním na zadní sedačce sjelo při pokusu o odbočení ze silnice a zřítilo se z mostu. To vše jen pár dní před Federerovými jednadvacátými narozeninami“ „Cloumaly s ním obrovské emoce. Pocit viny se mísil se smutkem.“

Když k nehodě došlo, byl Federer právě na turnaji v Torontu. Vedl ho Peter Lundgren, jenž mu smutnou novinu prostřednictvím textové zprávy oznámil. „Roger to naprosto zničilo,“ vzpomínal švédský expert.

Do Evropy se Švýcar vrátil dva týdny po nehodě. „Byl úplně na dně. Proplakal celý pohřeb, hodinu a půl. Bylo těžké vidět takový smutek. Ale myslím, že v okamžiku smrti Cartera se Roger stal chlapem,“ řekl jeho tehdejší deblový parťák Yves Allegro.

„Bylo to poprvé, co se musel vypořádat s něčím špatným. Předtím se rychle dostal do první stovky a vydělával slušné peníze. Jeho rodina byla zdravá. Rodiče spolu. A s Mirkou už byl šťastně zadaný. Takže všechno šlo jako po másle. Pak najednou ztratil jednoho z nejdůležitějších lidí ve svém životě,“ dodal Allegro.

Publicista Clarey se domnívá, že Carterova smrt je zlomovým momentem Federerovy mimořádné kariéry: „Za jeho vývojem od talentu až k jednomu z nejlepších hráčů všech dob stojí mnoho faktorů. Carterova smrt je ale pravděpodobně vůbec nejzásadnější.“

Roger Federer se svým koučem Peterem Carterem







24 zobrazit galerii