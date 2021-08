Exkapitán Baníku Látal o polonahém „Pastovi“: Byl fantastický

Spontánní akce nespoutaného mladého muže v bláznivém prostředí. Nejlepší český hokejista David Pastrňák (24) si zařádil na fotbale. Hlasivky »Medvěda« z Bostonu dostaly v Edenu zabrat.

Republiku obletěly záběry, kterak polonahý Pastrňák dovádí v kotli Baníku při zpackané ostravské výpravě do Vršovic (0:4).

Bil se v hruď a mocně skandoval: „Baník, pi*o, Baník, pi*o, FCB.“ O tom, že budou mít skalní fans ze Slezska takovou posilu, nikdo neměl tušení a verva, s níž do toho šel, brala dech. „David podal v kotli fantastický výkon. Klobouk dolů před ním. Ono to není jednoduché tam být, když třeba neznáte všechny jejich písničky. Vím to od kamaráda, který to také zkusil,“ ocenil »Pastovo« vystoupení slavný internacionál Radoslav Látal (51).

Když to říká legendární kapitán Baníku z mistrovského roku 2004, je to skutečná poklona. Vykřičený sen Pastrňák se před časem svěřil, že už od mládí měl sen, že bude stát v kotli a rozeřvávat pokřiky. Tak se mu to splnilo. Zjevil se tam a inkognita se hřmotně zbavil až na ochozu. „David sem chodí, ale to, že bude v kotli Baníku, jsme nevěděli. Nebylo to nic domluveného,“ řekl šéf slávistické komunikace Michal Býček.

„Pastrňák v kotli? Viděl jsem to video, ale šlo to úplně mimo nás. My jsme mu nic nezařizovali,“ připojil Býčkův ostravský kolega Marek Lorenc. Zkrátka si udělal pikantní výlet. „Pasta tam byl s partou kluků od nich z Havířova, která na Baník venku jezdí. Pasta je takový, že se pochlubí tím, že fandí Baníku. Prožívá to, narozdíl třeba od muzikanta Krajča, který prostě na fotbal jen chodí,“ prozradil Blesku jeden z Pastrňákových kamarádů.