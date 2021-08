Bývalý manažer Schumachera: Proč mě jeho žena vymazala ze života a nepustí mě k němu?

Michael Schumacher (52) a Willi Weber (79) byli nerozlučnými parťáky více než dvacet let, během kterých německý jezdec závodil ve Formuli 1. Naposledy spolu mluvili pár dní před nehodou, od které o Schumacherově reálném stavu nejsou téměř žádné ucelené informace. Weber se nyní rozpovídal v rozhovoru pro RTL a také své knize o tom, že jej Michaelova manželka naprosto odřízla. Situace je o to bolestivější, že on sám Michaela vnímal jako svého vlastního syna…

Willi Weber za pár dní vydá autobiografickou knihu, která se z velké míry točí právě kolem německého závodníka. Bývalý manažer Michaela Schumacher popsal, že kontakt se Schumacherovou rodinou byl z jejich strany po úrazu přerušen. Závodník pro něj přitom byl jako „syn, kterého nikdy neměl“. Zklamaný je především ze Schumacherovy manželky Corinny: „Dodnes jsme spolu nebyli v žádném telefonickém ani písemném kontaktu. Je zdrcující vědět, že dnes mě vymazává ze svého života.“

Zhoršení vztahů ale přineslo další smutný fakt. Weber za svým někdejším svěřencem nesmí: „Proč jsem po těch letech pro Michaelovu manželku jenom opotřebovanou pneumatikou, která už není nikomu dobrá? Proč mi není dovoleno jej navštívit? Za co jsem potrestán?“

Manželka Schumachera Corinna: Chtěla, aby přežil za každou cenu! Teď bojuje s následky

Naposledy se prý setkali v prosinci roku 2013. O pár dní později měl Michael Schumacher nehodu ve francouzských Alpách. Od té doby se snaží s podporou své rodiny zotavit. O jeho přesném stavu jsou ale jen útržkovité informace.

Willi Weber se teď ale pro německou televizi svěřil, že jedné věci hluboce lituje. Po incidentu nenaskočil do letadla a nejel do za Schumacherem do nemocnice. „Viděl jsem dav a myslel jsem si, že se nemusím dostat na řadu. Tohle rozhodnutí bylo špatné. Měl jsem okamžitě vyrazit,“ mrzí ho dnes. Na otázku, jestli tohoto rozhodnutí lituje, odpověděl: „Tisíckrát. Bylo mi potom mizerně. Trpěl jsem jako pes,“ uzavřel.