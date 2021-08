13. komnata hokejového obránce Jana Suchého (†76): Opilý zabil kamaráda!

Nepoučitelný průšvihář, který si o velký malér koledoval? Možná, ale také zásadový chlap, který nikdy neshrbil páteř. Legendární hokejový obránce Jan Suchý (†76) raději bručel v base, než aby se bratříčkoval se soudruhy!

Ano, tu nabídku opravdu dostal! „Když vstoupíš do partaje, dostaneš jen podmínku,“ slibovali mu mocipáni z KSČ po jeho autonehodě v roce 1972. Zabil kamaráda, v krvi mu naměřili 0,38 promile, čekal ho soud. A za dveřmi bylo mistrovství světa v Praze.

Jenže stát se komunistou, to nikdy! „Říkal jsem jim: Pánové, ne, já jsem si udělal průser, tak si to odsedím. Abych to vyměnil za vstup do partaje, to bych byl zloduch, to po mně nechtějte,“ vzpomínal před časem pro portál iDnes Suchý, jehož úterní skon rozesmutněl nejen hokejové fanoušky.

Legendární obránce nechtěl ani žádat o milost, přesto si na šampionátu zahrát mohl. Jenže mocný šéf tělovýchovy Himl jeho start zakázal. „Já mu to neměl za zlé. Nepatřil jsem tam, byl jsem vyvrhel. Stát se to dneska, možná bych na šampionát jel. Víte, jak dopadli jiní sportovci, co udělali něco podobného,“ připomenul, jak přišel o vysněné zlato. Kariéru uzavřel »jen« s pěti stříbry – čtyřmi z MS a jedním z OH.

Nedlouho po šampionátu nastoupil na 18 měsíců do basy v Oráčově. „Bylo to dobré vězení. Jednička, jak se říkalo, nejmírnější kriminál. Byl jsem brigadýr, měl pod sebou dvanáct lidí a vodil je na práci. A nikdo se ke mně nechoval špatně,“ upozornil.

Po odkroucení poloviny trestu jej pustili, za volant už prý nikdy nesedl ani po jednom vypitém pivu. Ovšem se životosprávou si dál hlavu nedělal. „Kdepak, s pitím ani s cigaretami jsem neskončil. Já nikdy nebyl vzor sportovce,“ ušklíbl se jeden z nejlepších hokejových obránců své doby.