Přestupová pecka v Plzni. Získala gólmana Furcha, zatím zůstane měsíc

Plzeň hlásí další posilu. Od pátku s extraligovým týmem trénuje Dominik Furch, 31letý brankář zatím zůstává do konce září. „Dostali jsme se do situace, kdy Miroslav Svoboda onemocněl virózou, a nevíme, jak to s ním bude. Dominik ještě neměl nikde podepsáno, a tak se klub dohodl s ním,“ sdělil iSportu trenér Václav Baďouček.

Dva týdny před výkopem nové extraligové sezony trápí Západočechy početná marodka. Indiáni kvůli tomu zrušili tento týden oba přípravné zápasy s Litvínovem. Mimo hru zůstal taky brankář Miroslav Svoboda, který naposledy chytal nejvyšší soutěž za Vítkovice, a do Plzně se vrátil po třech letech coby staronová jednička. Kvůli nemoci však zatím nechytal.

„Má zdravotní problémy, které nechceme specifikovat, a čekají ho ještě další vyšetření. Proto jsme na tento fakt zareagovali příchodem Dominika Furcha, který je prozatím do konce září. Podle vývoje situace se poté budeme domlouvat dál,“ komentoval pro klubový web sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Slávistický odchovanec Furch byl momentálně k mání. Účastník dvou světových šampionátu a olympiády v Pchjongčchangu 2018 získal v minulosti extraligové stříbro a dvakrát bronz se Slavií, posledních šest sezon působil v cizině. V KHL chytal za Omsk, Čerepovec a naposledy Minsk, mezitím si odskočil do švédského Örebra. Na startu české nejvyšší soutěže by měl nahradit nemocného Svobodu, dál se uvidí podle vývoje situace.

Ve smlouvě má Furch navíc dodatek, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí může odejít třeba i dřív než na konci příštího měsíce. „Řešili jsme některé varianty a všechno nedopadlo. Dominik měl ještě vizi, že by se něco objevilo v KHL, což padlo minulý víkend. Od pátku trénuje v Plzni, zůstane zatím do konce měsíce s tím, že pokud by mu něco přišlo z ciziny, může odejít,“ doplnil Baďouček.

Ve všech pěti dosavadních přípravných střetnutích, které Plzeň stihla sehrát, nastoupil do branky 21letý Dominik Pavlát, který se po příchodu z Chomutova v plzeňském dresu zaskvěl v minulém ročníku, kdy jako dvojka za Dominikem Frodlem chytal 15 zápasů. Tým má v záloze ještě stejně starého Kristiána Koláře, jenž párkrát nastoupil v předminulém ročníku, včetně utkání CHL proti Zugu. Spoléhat na dva mladé a málo zkušené gólmany by byla z nouze ctnost, proto indiáni uvítali, když se naskytla možnost získat Furcha.

Baďoučkův trenérský kolega Miloš Říha ho zažil i během působení u reprezentace. „Působil vždycky klidným, suverénním dojmem. Na Evropu je to určitě skvělý gólman,“ ocenil. „Je to dobře pro začátek, byť Pavlát odchytal i v případě výborné zápasy. Ale postavit to jen na něm, to by bylo i pro něj mnohem těžší,“ navázal Václav Baďouček.

„Není možné jít do soutěže s jedním brankářem. Vždycky je lepší, když gólman má někoho vedle sebe, nějakou adekvátní náhradu, než kdyby byl ve stresu, že když něco podělá, že už není jiná cesta. Proto jsme to dělali, aby i mužstvo vědělo, že vzadu to bude dobré, což je hrozně důležité,“ dodal jeden z koučů Plzně.

