Kladno Canadiens. Trefí Jágr krokem z nouze jackpot v těžkých podmínkách?

Sedm. Jméno slavného filmu, který vás může ještě dlouho budit ze snu. Z pohledu kladenských Rytířů počet cizinců na soupisce. Až sezona pravdy, bez domácího prostředí, ukáže, jestli to byl hřích, nebo ne. Okolnosti dohnaly Jágra a spol. přivést šest zámořských hráčů, pak k nim přibyl ještě norský bek. Klub se po roční odmlce vrátil mezi elitu a bude se snažit rvát o to, aby nezahučel zpátky. Navíc v chomutovském azylu. „Věřím, že se s tím popasujeme,“ hlásí Jaromír Jágr. O tom nejdůležitějším, co se během léta událo v Kladně a ideální sestavě podle Sportu, se dočtete v placené části článku iSport Premium.