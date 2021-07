Hokejista Voráček má nový dočasný domov: Stěhuje se 750 km od syna?!

PHILADELPHIA – Dobře si uvědomuje, že je nejen hokejistou, ale taky otcem. Hvězdný hokejista Jakub Voráček (31) bude možná kvůli výměně do Columbusu řešit zapeklitou situaci, jak vídat svého prvorozeného syna Kubu (4).

Ačkoli má již novou rodinu, s partnerkou Markétou vychovávají syna Matěje (2) a od letošního roku také dceru, na svého nejstaršího chlapce nedá dopustit. I když s jeho matkou Nicole od roku 2018 oficiálně není, s Kubíkem se ve Philadelphii vídal, usměvavého kloučka brával i do kabiny.

V sobotu ale »Letci« oznámili, že byl Voráček vyměněn za Cama Atkinsona do týmu Blue Jackets, odkud před deseti lety přišel. „Už jsem úplně jiný hráč. A řekl bych, že jsem i jiný člověk, jsem už táta,“ zdůraznil »Voras« po trejdu. Narážel snad tím na to, že se nyní stěhuje do 750 kilometrů vzdáleného města, kam se jede autem přes sedm hodin? Letadlem je to ale do sousedního státu jen hodinka a půl.

Na druhou stranu by o žádnou větší komplikaci jít nemuselo. Matka jeho prvního synka totiž vyrůstala v Ohiu, jehož je Columbus hlavním městem, a kam chodila na univerzitu. Právě při Voráčkově prvním angažmá zde se s ním dala dohromady a pak jej následovala do Philadelphie…

Ať už to bude jakkoli, kapitán národního týmu a mistr světa z roku 2010 doufá, že ve staronovém domově znovu najde oheň a dokáže, že jako nejlépe vydělávající Čech v NHL nebere 180 milionů korun ročně pro nic za nic. „Jsem nadšený z toho, že ode mě očekávají, že se mi bude dařit ještě víc než ve Philadelphii,“ řekl Voráček.