Ronaldova sedmička je v Manchesteru zabraná: Co teď?!

Cristiano Ronaldo se v Juventusu rozloučil a jeho další kroky budou následovat do klubu Manchester United. Portugalský hráč obvykle oblékal dres s číslem 7 kdekoliv, kde to bylo možné. Jenže podle pravidel Premier League teď je prakticky nemožné, aby své oblíbené číslo oblékal také po návratu do Manchesteru.

Portugalský rodák se pravděpodobně se po návratu do Manchester United své oblíbené sedmičky nedočká. Momentálně ji totiž v tomto týmu obléká jiný hráč, kterým je Edinson Cavani.

Řešením by na první pohled mohlo být, že se uruguayský útočník tohoto čísla zřekne. To ale pravidla Premier League neumožňují: hráč totiž musí s vybraným číslem hrát po celou sezónu. Výjimku tvoří případ, kdy hráč klub v průběhu sezóny opustí, což se ale v tomto případě nezdá příliš pravděpodobné.

Proč zrovna 7?

Cristiano Ronaldo si poprvé toto číslo dal na dres v roce 2004 poté, co podepsal smlouvu u Manchester United. Tehdy ho údajně jeho manažer přesvědčil, aby na zádech nosil č. 7 protože jej před ním nosili opravdoví velikáni, mezi které patřil například i David Beckhem. Manažer Alex Ferguson totiž věřil, že Ronaldo dosáhne minimálně stejných úspěchů.

Do situace, kdy slavná sedmička, nebyla pro Ronalda volná, už se Portugalec jednou dostal. Stalo se tak při přestupu do Realu Madrid, kde s tímto číslem hrál legendární Raúl González. Ten sice později přestoupil do jiného klubu, nicméně po tuto dobu Ronaldo oblékal dres s číslem 9.

Jednou už se řešení našlo...

Jenže tentokrát ani tato volba nevyjde. Devítka je v Manchesteru ale také zadaná, a momentálně ji obléká Anthony Martial.

Nabízí se tak otázka, jaké číslo na dres zvolí Cristiano Ronaldo nyní. Ve hře je například č. 28, které Ronaldo oblékal ještě ve Sportingu Lisabon.