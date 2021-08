Ronaldo je zpět v Manchester United: Vítej doma! Kolik bude stát?

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se vrací z Juventusu do Manchesteru United! Žhavým favoritem na jeho angažmá měl původně být Manchester City, ale ten svou nabídku stáhl, staronovým působištěm bude Old Trafford! United zaplatí 15 milionů eur (383,4 milionu korun) a případné bonusy ve výši až 8 milionů eur (204,5 milionu korun). Klub už to potvrdil na svém webu.