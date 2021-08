Moje děti tě nesmí vidět v dresu City! Ronalda přemluvili k přestupu do United spoluhráči

Už byla skoro ruka v rukávě a příznivci Manchesteru City se těšili na příchod krále, nakonec je ale všechno jinak. Cristiano Ronaldo (36) si vše na poslední chvíli rozmyslel a vrací se do klubu, který mu přinesl slávu. Jeho novým domovem bude Manchester United, tedy velký rival nakonec zavržených Citizens. A co za velkým zvratem stojí? Z posledních zpráv se zdá, že jej způsobila velká dávka přemlouvání ze strany Cistianových staronových spoluhráčů...

Za hlavního favorita na nového zaměstnavatele exmistra Evropy byl nejprve považován Manchester City. "CR7 ještě není hráčem Manchesteru City, ale už chybí pouze jeden krok," napsal italský list Gazzetta dello Sport.

To se ale nakonec nestalo, i když anglický mistr hledá posilu do útoku po odchodu klubové legendy Sergia Agüera do Barcelony a neúspěšné snaze získat anglického reprezentačního kapitána Harryho Kanea, jenž zůstal v Tottenhamu.

Naproti tomu se nedlouho poté potvrdily nové informace britských médií, že Ronaldův agent Jorge Mendes jedná s United. "Nečekal jsem, že Cristiano z Juventusu odejde. Bylo kolem toho v poslední době hodně spekulací. Vím, že s ním Bruno (Fernandes, hráč Manchesteru United) mluvil. Ví, co k němu cítíme, a kdyby opouštěl Juventus, ví, že jsme tady," řekl ještě před zveřejněním dohody na Ronaldovu adresu trenér United Ole Gunnar Solskjaer na dnešní tiskové konferenci před nedělním zápasem s Wolverhamptonem.

Později se ukázalo, že Fernandes nebyl jediný, kdo Ronalda přemlouval. Dalším "agentem" United byl Rio Ferdinand. I on svému bývalému spoluhráči volal, aby do City nepřestupoval. Celou akci popsal v rozhovoru na Youtube. "Okamžitě jsem mu zavolal a povídám: »Co se děje? Řekni mi, že kecáš! Nemůžeš dělat, že se nic neděje, není kouře bez ohně. Řekni mi, že tam nejdeš. Já vím, že tam nejdeš,« Chtěl jsem z něj dostat jakékoli ne ,ne, ne, ne," vykládal fanouškům bývalý hráč United, který s CR7 při jeho prvním angažmá sdílel šatnu.

"Jsem stejný jako všichni naši fanoušci. Řekl jsem, ať mě nechá mu to vysvětlit. Nechci, aby moje děti viděly Ronalda v dresu City," dodal. Přiznal, že přestože je velký fanoušek United, byl by ochotný přestup svého kamaráda do City respektovat, ale za jediné podmínky. "Kdyby City byli jediní, kdo by ho mohl zaplatit, kdyby byli jediní na stole, tak bych z toho byl sice šílený, ale uznal bych to. Když jsou ale na stole United i City, tak máte právo být "vyčůraní"," smál se Ferdinand.

Od fanoušků za svůj počin sklidil obrovské ovace. "Postavte Rio Ferdinandovi před Old Traffordem sochu," žádají na Twitteru.