Ronaldův návrat do United: rychlé sbohem v Juventusu, mohl být zrádce

Nikdy není pozdě na velký přestup. A na velký návrat. Cristianu Ronaldovi táhne na sedmatřicet, ale pořád je v kurzu. Po třech sezonách se rozloučil s Juventusem a je zpátky v Manchesteru. Nejdřív to vypadalo na City, ovšem to z jednání v pátek odpoledne vycouvalo. Divokou přestupovou loterii nakonec vyhráli United, je tu velký comeback! Hledejte v tom i kus nostalgie: právě na Old Trafford se portugalská superstar před lety prostřílela ke globální slávě.

Cristiano kdo? „Je to velmi nadějný fotbalista. Umí hrát oběma nohama a na obou křídlech,“ představoval Sir Alex Ferguson novou posilu ze Sportingu Lisabon a tenkrát i nejdražšího teenagera v dějinách Premier League. Psal se srpen 2003 a Cristiano Ronaldo si zvykal na rudý dres s posvátnou sedmičkou, kterou v Manchesteru United před ním nosili třeba George Best, Eric Cantona či David Beckham.

Mládenec z Madeiry na svoji první štaci v cizině nastoupil hodně sebevědomě, ale nejspíš ani jeho by nenapadlo, že v United bude válet šest let a nakročí k fotbalové nesmrtelnosti. Po odchodu z Manchesteru zářil v Realu Madrid, jako kapitán dovedl Portugalsko k evropskému zlatu a po tříletce v Juventusu Turín hledal novou výzvu.

Co takhle zpátky do Anglie?

Do starého dobrého Manchesteru?

Pátek byl pro Ronalda jedním z nejbláznivějších dnů v životě. Když nadobro odešel z Juventusu, nejdřív to vypadalo, že místo do United půjde do City. Nebyl by zdaleka první, v obou manchesterských klubech hrával třeba legendární kanonýr Dennis Law či argentinský útočník Carlos Tévez.

Ovšem nejvíc emocí by bylo spojených znovu s Ronaldem: pro rozhněvané fanoušky United by byl prašivým zrádcem, zato příznivci Citizens se už těšili na novou, vzrušující kapitolu klubových dějin. Včetně pikantních bitev Ronalda s celoživotním arcirivalem Lionelem Messim, City na Messiho PSG narazí v podzimní Lize mistrů.

Ronaldo byl údajně ochotný jít s platem o polovinu dolů (zhruba 380 milionů korun ročně), jenže City v pátek odpoledne z jednání nečekaně vycouvalo. Přitom po odchodu Sergia Agüera do Barcelony a marných námluvách s kapitánem anglické reprezentace Harrym Kanem by se Ronaldo hodil. I trenér Pep Guardiola říkal: „V příštích třech čtyřech dnech se může stát cokoliv.“

Nakonec se Ronaldo po dvanácti letech vrací do United, což ještě v pátek ráno vypadalo jako béčková varianta. „Proč ne?“ řekl agentovi Jorgemu Mendesovi, než v Turíně nasedl do svého tryskáče.

Juventus je pro něj minulost. V neděli odehrál posledních třicet minut proti Udine a ve čtvrtek trenérovi Massimilianovi Allegrimu oznámil: „Končím.“ Vyklidil si skříňku v kabině a v pátek dopoledne se naposledy zastavil v tréninkovém centru v turínské čtvrti Continassa, s parťáky se loučil přesně čtyřicet minut. Pak odjel v černém džípu s tmavými skly a zbytek dne čekal, co bude dál.

Upřímně, odchodem z Juventusu nepřekvapil. Po dvou italských titulech přišlo zklamání na dvou frontách: nečekané čtvrté místo v Serii A plus hořké vyřazení už v osmifinále Ligy mistrů. Oboje bylo pro Ronalda zoufale málo, pořád má nejvyšší ambice. I Juventus cítil šanci. S portugalským čarostřelcem měl smlouvu už jen na rok, takže příležitostí dobře ho zpeněžit mohlo být čím dál méně.

„Nejsem smutný. Děkujeme Cristianovi za všechno, co pro nás udělal, byl skvělým příkladem pro mladé. Ovšem věci se v čase mění, to je život. Cristiano odchází, ale Juventus zůstává,“ vzkázal turínský kouč Allegri.

Mezitím Ronaldo dostal nabídku od United. Čeká ho smlouva na dva roky a moře práce. United jsou totiž jiná adresa než v Ronaldových dobách. Poslední titul z Premier League se na Old Trafford slavil před dlouhými osmi lety. S dojetím se vzpomíná na zlatou Fergusonovu éru, United se zpátky na ztracené pozice škrábají pomalu. V poslední ligové sezoně byli druzí (ironií osudu za City) a v bláznivé penaltové loterii ztratili letošní finále Evropské ligy.

Slavný klub se po kolotoči trenérských rošád snaží vrátit na trůn jeho ikona, někdejší útočník Ole Gunnar Solskjaer. Ani on nepochybuje, že jeho tým bude mít s Ronaldem větší naději na sukces. „Je to klubová legenda a nejlepší hráč všech dob. Měl jsem štěstí s ním hrát a vždycky se nám spolu dobře komunikovalo,“ vykládal Solskjaer ještě před tím, než bylo hotovo. „Nečekal jsem, že z Juventusu odejde, ale ať je to jakkoliv, Cristiano ví, že jsme tady.“

Věděl to – a využil toho.