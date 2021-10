Dva malé týmy. Jeden vedený matkou nejúspěšnější české sjezdařky historie Ester Ledecké Zuzanou, druhý otcem nejlepší lyžařky současnosti Petry Vlhové… Není divu, že obě skromné družiny s velkými ambicemi při tréninku často spolupracovaly. Teď je po všem. I kvůli tomu, že Slováci chtěli dvojnásobné olympijské šampionce přebrat klíčového chlapa!

„Skončilo to,“ prozradil krátce před startem sezony stručně a jasně kouč Ledecké Tomáš Bank. Důvod? „Zeptal bych se Franze,“ odkázal na svého kolegu z trenérského štábu Gampera, než dodal: „Někoho nového už máme vyhlédnutého, ale Slováci to nebudou.“

Co na to druhá strana? Nic. Igor Vlha na otázku, co se stalo, podle webu šport.sk jen odsekl: „Nechci se k tomu vyjadřovat, zeptejte se paní Ledecké.“ A tak je jasné, že oba týmy momentálně nemají právě idylický vztah.

Možná pro jisté antipatie trenérů Gampera a Piniho. Nebo třeba kvůli snaze Slováků přivábit na svoji stranu Miloše Machytku. Muže se zlatýma ručičkama, který se láskyplně stará o Ledecké Atomiky. „Nejlepší servisák na světě,“ básní na jeho adresu Ester, jehož služeb se v létě rozhodně nechtěla vzdát!

A nevzdala! Šikulův úprk pod Tatry se nekonal. „Nabídku jsem dostal na finále svěťáku v Lenzerheide. Člověka to hrozně potěší, když o vás má zájem nejlepší lyžařka světa,“ přiznal servisman, jehož od přestupu odradily i sváry v partě celkové vítězky posledního Světového poháru.

„Jsem trochu nacionalista a nebudu lhát, byly tam i osobní problémy v jejím týmu s bývalým trenérem, který mi jako první spolupráci nabídl. Tak to pak celé vyšumělo,“ dodal Machytka, který si brzy nato sedl i s Ledeckými. Během chvíle bylo jasno: „Zůstávám.“

Ester tak ještě před sezonou slavila první dílčí vítězství. Potěšilo ji dvojnásob. „Já Vlhovou ani moc neznám. Bližší mi je rozhodně Shiffrinová,“ připustila před časem.