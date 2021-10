Ledecká hlásí návrat na prkno: Strašně mi to chybělo. Je rychlá, jak nikdy

Snowboardová prkna se plnohodnotně vrací do světa sněhové obojživelnice Ester Ledecké. V olympijské sezoně se znovu rozkročí v obou svých disciplínách, což bude zásadní změna po pouhých třech snowboardových závodech v posledních dvou letech. Odměnou je vyhlídka dalšího medailového double na olympiádě v Pekingu. Cenou je citlivý ústup z lyžařských pozic.

Ze snu o lákavém třpitu lyžařských křišťálových globů se teď Ester Ledecká s největší pravděpodobností bude muset aspoň na chvíli probudit. V olympijské zimě ale závodnice, která celou kariéru balancuje mezi dvěma sportovními světy, neměla jinou reálnou možnost. Na OH 2018 v Pchjongčchangu šokovala zlatými ze snowboardingu i alpského lyžování. A do Pekingu se už jako globální hvězda světového sportu pojede pokusit o remake.

„Mě hrozně mrzelo, že jsem loni jela jen jeden závod na prkně, to musím říct upřímně. Strašně mi to chybělo,“ říká Ledecká na startu nového olympijského dobrodružství.

Je třeba mít na paměti, že půst od prken z minulé zimy byl východiskem z nouze, do níž Ledeckou vehnaly zdravotní potíže. Ty se v průběhu celé sezony nejvíc ozývaly právě v době náročných přechodů mezi disciplínami. I proto se tým STR, částečně pod tlakem sponzorů, rozhodl prkno po začátku zimy odstavit. A když s ním pak Ledecká přece jen přijela na světový šampionát do Rogly, další bolavý problém ji nepustil na start. Bylo to varování, které nezůstalo neoslyšeno.

„Celé léto jsem makala, aby tělo bylo připravené na ty změny. Budu se moct rozhodovat podle toho, jak se cítím, ne jak mi poručí tělo,“ věří Ledecká.

Řešit zdravotní krizovky je zvyklá. Už po olympiádě v Soči se pod vedením fyzioterapeuta Pavla Koláře vyhrabala z hrany kariéry poté, co ji trápila vyhřezlá ploténka. Teď se jí hodila pozice globální hvězdy ze stáje giganta Red Bull. „Pomohl mi skvělým plánem. Nemůžu to asi říct konkrétně, to je asi know-how. Po sezoně jsem nastoupila na několik testů, které zjistily, jak funguje moje tělo, jak pracují svaly. Myslím, že jsem se zlepšila, před sezonou se cítím dobře. Ve spoustě věcí budeme pokračovat během sezony,“ líčí Ledecká.

Tohle byl základ, bez kterého by byla další dvojitá mise těžko představitelná. „Ester na tom nepochybně zamakala, zatím to zvládá. Letos už několikrát přecházela ze snowboardu na lyže a bylo to relativně v pohodě,“ pochvaluje si její lyžařský trenér Tomáš Bank.

Závodnice tak opět najede do svého tradičního hektického režimu a připomene se světové špičce alpského snowboardingu. V minulosti v něm dominovala a za poslední dvě sezony si třikrát ověřila, že na soupeřky stále stačí. Nasbírala dvě vítězství a jedno druhé místo. Jak je na tom teď?

„Nevím, jestli je rychlejší než ostatní. Vím, že jezdí tak rychle, jak nikdy nejezdila. Z tréninku mám velkou radost,“ lebedí si její snowboardingový kouč Justin Reiter.

Ledecká se v přípravě připojila do skupinky, v níž se snažila dotahovat Rusa Vica Wilda nebo Slovince Žana Košira. Reiter věří, že pro Ledeckou poslední dvě sezony, kdy ve snowboardingu závodila sporadicky, nebudou nevýhodou.

„Nemyslím si to. Není to pro nás vůbec žádný problém. Ona je stále ve formě a v současnosti je v nejlepší formě, co kdy byla,“ líčí Reiter. „Je fantastický závodník, nezáleží, jestli je na snowboardu, nebo na lyžích. Pořád do toho jde naplno. O její oheň uvnitř nemusíme mít obavy.“

Potíže ale jako obvykle působí našlapaný kalendář, který bude tým STR nutit k nepříjemným volbám. Začátek sezony je jasný, už příští sobotu obří slalom v Söldenu, pak tři tréninkové týdny za mořem a první rychlostní víkend v Lake Louise. Po návratu si ale Ledecká bude muset vybrat mezi lyžařskými víkendy ve Svatém Mořici a Val d´Isere či startem snowboardového Světového poháru v ruském Bannoye a italských střediscích Carezza a Cortina.

„Z mého pohledu by bylo nešťastné, aby tam jela. Ale jestli cítí, že se potřebuje rozzávodit na snowboardu, kde má větší šanci na medaili, tak to budeme respektovat. Já jí v tom bránit nebudu,“ vysvětluje Bank.

Problém je, že každým vynechaným lyžařským závodem Ledecká přijde o část své pozice v rychlostních disciplínách, která je klíčová pro výběr startovních čísel. „Holky ji budou předbíhat a ona nebude vybírat první, druhá, třetí, ale třeba pátá. Zbydou na ni čísla, která třeba nebudou tak výhodná, což na olympiádě může hrát roli,“ říká Bank.

ZAČÁTEK SEZONY ESTER LEDECKÉ

23. října, Sölden (Rak.), lyže, obří slalom

3. prosince, Lake Louise (Kan.), lyže, sjezd

4. prosince, Lake Louise (Kan.), lyže, sjezd

5. prosince, Lake Louise (Kan.), lyže, super-G DALŠÍ PROGRAM

11. prosince, Bannoye (Rus.), snowboard, paralelní obří slalom

12. prosince, Bannoye (Rus.), snowboard, paralelní slalom

16. prosince, Carezza (It.), snowboard, paralelní obří slalom

18. prosince, Cortina d´Ampezzo (It.), snowboard, paralelní obří slalom NEBO

11. prosince, Sv. Mořic (Švýc.), lyže, super-G

12. prosince, Sv. Mořic (Švýc.), lyže, super-G

18. prosince, Val d´Isere (Fr.), lyže, sjezd

19. prosince, Val d´Isere (Fr.), lyže, super-G