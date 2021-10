Ledecká po Söldenu: Neukázala jsem posun z tréninku. Vyhrála Shiffrinová

„Byl to skvělý závod, protože bylo krásné počasí, pista taky vypadala skvěle, ale bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla. Moc se mi ta jízda nepovedla,“ řekla Ledecká v nahrávce pro média po relativně opatrné jízdě. „Na postup mi toho chybělo docela dost, ale to je prostě závod.“

Navzdory neúspěchu v závodě odjede Ledecká z Rakouska spokojená. „Mám za sebou skvělé tréninky, mohla jsem trénovat na prudkých kopcích s těmi nejlepšími. V tréninku jsem se cítila dobře, zlepšovala jsem se. Bohužel jsem to nedokázala ukázat v závodě, ale cítím tam posun,“ uvedla česká lyžařka a snowboardistka, která se do Světového poháru vrátí začátkem prosince v rychlostních závodech v Lake Louise. „Těším se na ně a jsem ráda, že sezona už odstartovala,“ dodala.

Shiffrinová byla po prvním kole druhá za Gutovou-Behramiovou, ale ve druhém předvedla nejrychlejší jízdu a posunula se na první místo. Švýcarku porazila o 14 setin a připravila ji o třetí triumf v Söldenu a vyrovnání rekordu Slovinky Tiny Mazeové.

Šestadvacetiletá Shiffrinová si připsala třinácté vítězství v obřím slalomu v kariéře a celkový počet úspěchů zaokrouhlila na 70. Víc triumfů mají na kontě pouze Švéd Ingemar Stenmark (86) a Američanka Lindsey Vonnová (82).

Shiffrinová se také stala teprve čtvrtou lyžařkou, která dokázala vyhrát alespoň jeden závod Světového poháru v deseti sezonách za sebou. Před ní se to povedlo Švýcarce Vreni Schneiderové, Rakušance Renate Götschlové a Švédce Anje Pärsonové.

Světový pohár bude pokračovat v polovině listopadu paralelním obřím slalomem v Lech Zürsu.