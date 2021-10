Ledecká ubránila servismana před Vlhovou. Jsem nacionalista, usmál se

Kromě toho, že je Ester Ledecká zpět na sněhu, který tolik miluje, ji může do další sezony těšit ještě jedna věc. Podařilo se jí udržet tým lidí kolem sebe tak, jak si na něj zvykla už dřív a hlavně pak v minulé sezoně. Důležité pro ni je, že zůstává i servisman Miloš Machytka, kterého na konci minulého ročníku lákala do svých služeb vítězka Světového poháru Petra Vlhová. „Já jsem ale trochu nacionalista,“ pousmál se Machytka.

Bylo to pro něj příjemné, když na čtvrteční tiskové konferenci poslouchal několika minutový chvalozpěv na svou osobu z úst dvojnásobné olympijské vítězky. „Otočte se, prosím, támhle je Miloš Machytka, nejlepší servisák na světě,“ uvedla Ester Ledecká muže, který se jí stará o lyže. A nejen to.

Proč si ho úspěšná zimní sportovkyně, která kombinuje lyže a snowboard, tak předchází? Nesporně je to kvůli jeho kvalitám, kterých už před ní využívali další úspěšní čeští lyžaři jako Šárka Strachová, Filip Trejbal nebo Kryštof Krýzl. A také proto, že o jeho služby projevují zájem i jiní. Naposledy to byla Petra Vlhová, která v minulé sezoně získala Velký křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru.

„To, že o mé služby projevila zájem, bylo příjemné. Nabídku jsem dostal na finále svěťáku v Lenzerheide. Člověka to hrozně potěší, když o vás má zájem nejlepší lyžařka světa. Ale jsem trochu nacionalista a nebudu lhát, byly tam i osobní problémy v jejím týmu s bývalým trenérem, který mi jako první spolupráci nabídl. Tak to pak celé vyšumělo,“ přiblížil Machytka nabídku od Slováků i to, jak z ní pak sešlo.

„My si pak už nikdy nesedli. A já už jsem pak ani neměl zájem, protože jsme se s Ester sešli po sezoně v Praze a domluvili se na pokračování spolupráce a hned jeli na kemp do Livigna. V tu chvíli měla Petra plnou hlavu starostí s hledáním nového trenéra, takže z její strany už tam nebyla další komunikace. Takže to pro mě bylo jednoduché rozhodování. Ale stejně by to vyhrála Ester,“ řekl servisman.

S Ledeckou jde nyní do třetí sezony a spolupráci s českou univerzálkou si nemůže vynachválit. I když se na jejím začátku musel kromě lyží naučit starat i o snowboard. „Ester má neskutečný cit pro skluz a pro hranu, takže její informace jsou pro mě důležité, potřebuju vědět, jestli jí to drží, nedrží. A Ester je schopná mi už v cíli, kdy já jedu ze startu dolů, což mi trvá tak patnáct minut, během té doby říct všechno, jak to fungovalo. Takže na další den přesně vím, jak lyži nachystat,“ popsal Machytka, jak probíhá komunikace mezi ním a závodnicí.

Chvalozpěvy mu pak oplatila i Ledecká. „Miloš má několik výhod. Je strašně svědomitý a pracovitý a je jedno, co zrovna dělá. Jestli je na kopci, jezdí na skútru, pomáhá s lyžemi, přenáší věci, nebo je v lyžárně. Dává tomu 150 procent každý den a je to na něm hrozně vidět. Vstává dřív než já, i když já vstávám na rozcvičku hodně brzo. Miloš už je vzhůru a pracuje na lyžích nebo připravuje věci na ten den. To je něco speciálního, co u dalších týmů nevidím. To že pak jedeme v kabině s jinými světovými závodníky, a zatímco oni si musí nosit batohy s botami sami, tak než já si stihnu sednout, Miloš už tam je, boty jsou vyndané a ještě je nalitý čaj.“

Tým Ledecké dál tvoří trenéři Tomáš Bank a Franz Gamper a fyzioterapeut Michal Lešák. Na závodech ji také často doprovází maminka Zuzana.