Lelek se lekl lelka, mléko přelila selka… Pořádně se rozpovídat ve středu před vysíláním zřejmě nestihl hokejový expert O2 TV Sport Jakub Koreis (37), který se v přestávce extraligového mače mezi Libercem a Hradcem Králové dopustil tradičního přeřeku všech sportovních komentátorů.

Je to devatenáct let, co důrazného plzeňského rodáka v prvním kole draftovali Kojoti z Phoenixu. V NHL sice příležitost udělat díru do světa nedostal, coby glosátor si před kamerami vede náramně. I když…

Ve středu to nebyl jeho den. „Samozřejmě, Tomáš Filippi kotouč skvěle i rychle zpracoval a ještě rychleji dokázal střelu vysrat na branku Kiviaha,“ vypadlo z Koreise.

Z lehkého faux pas vybruslil mistrovsky. „Tak to se mi vůbec nepovedlo,“ mrknul provinile na svého zkušenějšího kolegu Jana Velarta, který parťákovi poradil, aby se co nejrychleji opravil. A bylo po maléru.