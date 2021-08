Správný sobec, hodnotí trenér posilu Hradce. Střelec se zatím rozkoukává

V sezoně se od Ahti Oksanena bude v Hradci čekat hodně. Dorazil s vizitkou borce, který dělá rozdíl. V minulé sezoně finské ligy posbíral v dresu týmu KooKoo 48 bodů, byl čtvrtým nejproduktivnějším mužem soutěže, s 22 góly mu pak patřila šestá příčka mezi střelci. Hodně dobrý životopis, 28 let, podobná skupina hráčů do extraligy běžně nechodí.

„Zatím je tady dost krátce, moc zápasů ještě neodehrál, protože zatím dáváme dost prostoru i mladším hráčům v přípravě. Pořád se ještě trochu aklimatizuje, zvyká si i na objem tréninků,“ hodnotí jeho zapracování do sestavy hlavní kouč Tomáš Martinec. Proti Bratislavě Capitals nastoupil Oksanen za Hradec potřetí, gól dal zatím jeden, když do prázdné brány potvrdil výhru 4:2 proti Karlovým Varům.

Chuť sázet góly na něm patrná ale rozhodně je. Není to hráč, který by se schovával. Jde si pro střelu, chce puk a zakončit. Při přesilovce se pohybuje od brankové čáry k modré, hledá si pozici, má hokejku nahoře. Je připravený hned z první prásknout do puku. „Na první pohled je to takový ten správný sobec, kdy se snaží vyhledávat situace pro zakončení. Většina českých hráčů v sobě má, že jako první hledá nahrávku, on hledá střelu. Věříme, že nám pomůže v sezoně a bude platný,“ doufá Martinec.

V minulé sezoně měl Mountfield jen jediného hráče, který dal 15 gólů, Radek Smoleňák jich nasázel 20. Oksanen je útočník, od kterého se čeká, že údernost týmu zvýší. Duel proti Bratislavě Capitals ale nakonec kvůli zranění nedohrál. Dostal ránu, necítil se nejlépe, tak ho radši trenéři stáhli.

Přímočarostí může trochu připomínat Dominika Kubalíka. „Jen Kubalda je lepší bruslař, což je i jeden z důvodů, proč se tak prosadil v NHL,“ říká Ladislav Čihák, nový hradecký asistent, který Kubalíka vedl v Plzni. „Ahti má střelu ale každopádně dobrou. Na můj vkus by to mohl zkoušet ještě víc. Věřím, že on pro nás bude znamenat opravdu velký přínos. Potřebujeme gólové hráče, mít víc útočníků, kteří jsou schopni jít na 15 branek,“ dodal.

Jinak zápas proti Bratislavě Capitals, která se chystá na druhou sezonu v ICEHL (bývalá EBEL), byl i o návratu Petera Draisaitla. Pětapadesátiletý kouč vedl Hradec v jeho prvních třech sezonách po stěhování z Českých Budějovic. „Byla to tady krásná éra a v životě jsem na Hradec neřekl špatné slovo. Zažil jsem tady famózní roky, vždycky na ně budu vzpomínat jen v dobrém.“ V útrobách haly ho pak hned spěchal pozdravit Filip Hronek, který pod Draisaitlem pomalu nakukoval do extraligy. „Budu tě sledovat,“ broukl jen kouč laskavým barytonem.

Teď dává Draisaitl dohromady tým ze Slováků a cizinců. Na zkoušce je v klubu i bývalá hvězda NHL Nikolaj Žerděv, který se po trablech s alkoholem chce vrátit k hokeji. Proti Hradci dal gól, když se zjevil sám před brankářem, jinak neoslnil. Měl dost ztrát. Poslední tři roky prakticky nehrál, bylo to vidět. „Přes léto jsme sehnali nějakou skupinu hráčů, teď ji musíme dát dohromady. Nejsme organizace, která by měla finance, aby nakoupila nejlepší slovenské hráče. Musíme se pohybovat v určitých limitech a složit co nejlepší tým,“ pronesl Draisaitl.