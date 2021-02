SESTŘIHY: Hradec uspěl v derby. Třinec má náskok. Hübl dohnal Krále!

Svačina skolil Středočechy při startu č. 700!

Ostravané do zápasu nastoupili bez kouče Miloše Holaně, který měl pozitivní test na COVID-19, ale ještě více improvizovat museli hosté, kteří díry po několika marodech museli zacelit i nasazením obránce Bernada do útoku.

Vítkovice po posledních vítězstvích znovu zahájily aktivně. Ale v úvodní rychlé přesilovce se neprosadily, a poté, co vzápětí musely naopak ubránit dvě přesilové hry soupeře, byly blízko vedoucí trefě, kterou však Kovářovi zastavila tyčka mladoboleslavské branky.

Ostravany znovu nastartovala jejich elitní formace, která poslední zápasy hraje v excelentní formě. Po kombinaci v přesilovce se z nepovedené Svačinovy rány stala asistence, kterou do hostující brány dopravil ve 28. minutě zblízka Krenželok.

I následující vítkovická přesila přinesla gól, tentokrát však na druhé straně. Chybnou vítkovickou rozehrávku zachytil Cienciala a sólo od modré čáry zakončil úspěšným blafákem.

Rychlou odpověď však zosnovala znovu první vítkovická řada a brejk s vyraženou Hruškovou ránu v 36. minutě dokončil dorážkou Pyrochta.

Domácí v úvodu třetí části přestáli další oslabení, jenomže sotva se vrátili do pěti, doklepl puk za Svobodu Bičevskis.

Reakce však snad ani nemohla být rychlejší. Už po 27 sekundách opět strhla vedení na vítkovickou stranu jejich vedoucí řada zásluhou Svačiny, který si vyměnil kotouč s Kochem a překonal Růžičku potřetí. Pro zkušeného útočníka šlo o jubilejní 700. start v extralize.

Vítkovice mohly přidat i uklidňující čtvrtou trefu, Schleiss ani Stach však puk do branky nedostali. Hosté tak v závěru mohli sáhnout k power play, ale domácí jejich závěrečný tlak přečkali.

Ohlasy trenérů

Radek Philipp (Vítkovice): „Jsme šťastní, že jsme vyhráli, protože to byl těžký zápas s výborným soupeřem. Do kabiny patří velká pochvala za to, jak jsme to zvládli. Na střídačce nám samozřejmě Miloš Holaň chybí, ale doufám, že jsme mu udělali radost vítězstvím. Byli jsme s ním v telefonickém kontaktu vždy mezi třetinami, kdy nám řekl své postřehy, které jsme pak předali hráčům v kabině.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme dobrý pohyb. Řekl bych, že první třetina byla herně vyrovnaná. Problém byl v tom, že vždy poté, co jsme srovnali skóre, jsme si vzápětí nechali dát hloupé góly. A ty vždycky srazí tým psychicky dolů. Hráčům rozhodně nemůžeme vyčíst, že by se nesnažili. Vyhrál ten chytřejší.“

Góly Domácí: 27:09. L. Krenželok, 35:44. Pyrochta, 41:54. Svačina Hosté: 32:42. Cienciala, 41:27. Bičevskis Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Hosté: J. Růžička (Schwarz) – Dlapa (A), Pláněk, Moravec, Šidlík, Allen, Fillman, Bernad – Bičevskis, J. Stránský (C), P. Kousal – Najman (A), Šťastný, Cienciala – Claireaux, Jääskeläinen, Flynn – G. Szturc, Kotala, Polák. Rozhodčí Horák, Mrkva – Lederer, Rampír Stadion Ostravar aréna

Birner s Jelínkem rozebrali Motor

Hosté z Českých Budějovic měli hned v první minutě k dispozici přesilovou hru, domácí se ale bez problémů ubránili. Po skončení oslabení pak Liberec přebral aktivitu a na Strmeně létala jedna střela za druhou. Skóre se ale poprvé měnilo až ve 14. minutě, kdy po Grígerově krásné přihrávce poslal domácí do vedení Birner.

Zkušený útočník si gólovou radost zopakoval o dvě minuty později, když tentokrát najížděl sám na Strmeně a bekhendovým blafákem zvýšil na rozdíl dvou branek. Třetí gól mohl přidat hned vzápětí Vlach, Strmeň však jeho samostatný únik vykryl. V závěru první třetiny zahrozil také Motor, Jonákovu šanci ale zlikvidoval Pavelka.

V úvodu druhé části putoval na trestnou lavici domácí Hanousek a Jihočeši přesilovku dokázali využít: Slováček nabil na levý kruh Doležalovi a ten střelou bez přípravy nedal Pavelkovi sebemenší šanci. Bílí Tygři si chtěli vzít dvoubrankové vedení rychle zpět, s šancemi Musila a Vlacha si však poradil Strmeň.

Na opačné straně pak byl blízko vyrovnání Štencel, jeho střelu ale zastavila horní tyčka. Udeřili tak opět domácí, ve 35. minutě se šťastnou trefou z brankové čáry prosadil liberecký kapitán Jelínek. Na svůj hattrick pak ještě útočil Birner, Strmeň ale jeho šanci s vypětím všech sil pokryl.

Také na začátku třetího dějství hráli České Budějovice přesilovku a obrovskou šanci na snížení měl Holec. Pavelka už byl překonaný, na brankové čáře ho však na poslední chvíli skvěle zastoupil Musil. Motor však i nadále pokračoval ve své aktivitě a po zásluze byl odměněn kontaktním gólem. Toman našel přes šířku pásma zcela volného Aldersona a ten ranou k tyči dostal hosty na dostřel.

Liberečtí mohli odpovědět v početní výhodě, proti Grígerovi se ale dobrým zákrokem blýsknul Strmeň. Hosté se museli tlačit dopředu, naráželi ale dobře organizovanou obranu domácích. Minutu před třetí sirénou si navíc před Strmeňem našel odražený kotouč Jelínek a svým druhým gólem v utkání upravil na konečných 4:2.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme spokojeni s výhrou, nebylo to jednoduché. V první třetině jsme hráli velmi dobře a kontrolovali jsme hru. Soupeř se dostal do hry proměněnou přesilovkou. Naopak my jsme si v nich příliš nepomohli a nebyli jsme ani tolik produktivní jako v pátečním utkání na jihu Čech.“

Václav Prospal (České Budějovice): „V první třetině to byla hra kočky s myší. Nastoupili jsme s obrovským respektem k soupeři a domácí si s námi dělali, co chtěli. Navíc jsme udělali dvě hrubé chyby, které Liberec potrestal a dostal se na koně. V kabině jsme si k tomu něco řekli a jsem rád za to, jak kluci zareagovali a odehráli zbylých čtyřicet minut. Bohužel místo toho, abychom z tlaku dali vyrovnávací branku, tak jsme si nechali dát čtvrtý gól a bylo po zápase.“

Góly Domácí: 13:28. Birner, 15:38. Birner, 34:22. P. Jelínek, 59:00. P. Jelínek Hosté: 22:55. Z. Doležal, 47:24. Alderson Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, Derner, T. Hanousek – Lenc, Gríger, Birner – A. Musil, Bulíř, Najman – R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach – Rychlovský, Šír, D. Špaček – Průžek. Hosté: Strmeň (Čiliak) – Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Kubíček, Lytvynov – Z. Doležal, Toman, M. Novák – Holec, D. Voženílek, Jonák – Gilbert, R. Přikryl, Beránek – Alderson, P. Novák, Karabáček. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Lučan, Kis

Obrat i triumf v derby dokonal Jergl

Před šesti dny Pardubičtí derby vyhráli (4:3), když otočili vedení Hradce Králové 2:0. I tentokrát začal - alespoň herně - lépe Mountfield. Pomohla mu i brzká přesilovka. V šesté minutě se před brankou snažil prosadit kapitán Smoleňák, bekhendem však puk nakonec netrefil. Větší možnosti přišla později. Ve 13. minutě pálil z otočky Lev, Klouček byl připraven. Pardubický brankář zastavil i o pár sekund později Smoleňákův pokus z levé strany.

Hosté se rozjížděli pomaleji, ale i jejich šance přišly. Camara byl zablokovaný, bývalý hráč Hradce Paulovič po individuálním průniku nepřekonal Lukeše. Hosté se prosadili až v první přesilovce, když Poulíček v 17. minutě perfektně tečoval Paulovičovu nahrávku. Střelec nastoupil do dvacátého derby a dal první gól. Vedení Dynamu dlouho vydrželo pouze 83 sekund. Pak se prosadil Lev, jenž puk odražený od zadního mantinelu posunul na Kloučkovu nohu a pardubický brankář si jej srazil do sítě.

Druhá část byla bojovná, jak si derby žádá, ale nebyla příliš rušná co do počtu šancí. Domácí byli nebezpečnější, nejvýraznější příležitost měl bek Nedomlel, jemuž perfektně poslal puk Koukal. Vysoký zadák však netrefil branku. Nejdůležitějším momentem tak bylo vyloučení domácího kapitána Smoleňáka na deset minut za napadení soupeře.

Třetí dějství pokračovalo v podobném duchu. Hradec byl mírně lepší, vidět byl zejména útočník Jergl. Ve 41. minutě byl sám před Kloučkem, bleskově zakončil, ale ocitl se příliš blízko, gólman tak ještě zasáhl. O tři minuty později už byl ale domácí forvard úspěšnější. Po buly vyhrané Kevinem Klímou trefil perfektně horní roh. Klouček neměl naději.

Hosté se s touhou po vyrovnání vrhli do útoku. Jenže gólman Lukeš držel domácí tým. Chytil šance Poulíčka, Nakládala, především však Mikušovu ránu ze zhruba pěti metrů. Obránce mohl ještě nahrávat Camarovi, ale zvolil střelu, kterou Lukeš zastavil. Pardubičtí začali hrát minutu a půl před koncem bez brankáře, jejich snahu však zhatil faulem Zohorna.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): „Zápas jsme odehráli ve velice vysokém tempu. Podali jsme koncentrovaný výkon zaměřený na detaily v taktice, byli jsme zodpovědní. To všechno vyústilo ve výhru. Každý zápas je pro nás obrovsky důležitý, chceme se naladit před koncem sezony na vítěznou vlnu. Chceme do čtyřky, jdeme od zápasu k zápasu.“

Richard Král (Pardubice): „První třetina byla z naší strany ustrašená. Další dvě jsme byli jednoznačně lepším týmem. Ale hrozně se nadřeme a gól, neproměňujeme šance. Dvě třetiny jsme v jejich pásmu, ale bohužel z toho nemáme ani přesilovku. To hlavní ale komentovat nesmím, takže to je tak všechno.“

Góly Domácí: 18:02. Lev, 43:22. Jergl Hosté: 16:39. Poulíček Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Graňák, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal – Jergl, Kevin Klíma, Perret – M. Zachar, V. Růžička, J. Sklenář – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – Kelly Klíma, Koukal, R. Pilař. Hosté: Klouček (Barulin) – J. Zdráhal, Mikuš, Nakládal (C), Ďaloga, Hrádek, J. Kolář (A), Bučko – Camara, T. Zohorna, R. Kousal – Blümel, Poulíček (A), Paulovič – Pochobradský, O. Roman, L. Horký – Kusý, Rohlík, Zeman. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Berani trápili lídra, tři body trefil Rodewald

První třetina patřila Ocelářům, kteří ji vyhráli 11:2 na střely na branku. Do vedení však šli v páté minutě i s trochou štěstí - do nahrávky od mantinelu z hole Kofroně vložil hůl Ondřej Kovařčík, ale definitivně puk dopravil do vlastní sítě až zlínský Sedláček.

Za Berany se snažil zahrozit sedmnáctiletý Chludil, když měl dost prostoru na levém křídle, jeho střelu ale bek soupeře zblokoval. Navýšit své vedení mohli Třinečtí při 36 sekund trvající přesilovce pět na tři, gól však nepadl. Vzápětí musel Huf reagovat proti teči Vrány či ostré ráně Hrehorčáka, domácí brankář ale uhájil stav 0:1.

V prostředním dějství se musel Huf blýsknout proti střele Michala Kovařčíka, kterou zastavil ukázkovým semaforem. A i díky tomu se ve 27. minutě mohli domácí radovat z vyrovnání, když střelu Honejska tečoval mimo dosah Kacetla Šlahař.

Na druhé straně měl možnost dvou dorážek Dravecký, ani jednu ale nezužitkoval. A tak Berani mohli otočit stav při vyloučení Kurovského, pří něm ale skvělou práci odvedl Marcinko, jenž zblokoval hned tři střelecké pokusy domácích.

Oceláři i díky tomuto momentu odcházeli do kabin opět ve vedení. Nejlepší střelec soutěže Stránský zaznamenal svůj 31. gól sezony poté, co zmátl obránce Suhradu i gólmana Hufa a po kličce do forhendu už měl před sebou jen prázdnou branku.

Domácí si tlak na vyrovnání nevytvořili a tři body pro Oceláře nakonec potvrdil v 51. minutě po krásné individuální akci Rodewald. Zlín se nadechl až v 59. minutě, kdy poprvé ve třetí části vystřelil na bránu. A ze druhého pokusu i snížil, když nabídku Karafiáta proměnil Václavek. Více už však Berani nestihli.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): „Musím říci, že jsme dneska obstáli a zápas z naší strany nebyl vůbec špatný. Na střely nás soupeř přestřílel, ale odehráli jsme to se ctí a jsme spokojení. Těsně před zápasem nám vypadli dva hráči - Köhler a Dufek, takže jsme se báli, jak to bude vypadat, ale nakonec to nebylo špatné. I když jsme prohráli, jsme spokojení. Rozsah zranění u těch dvou teď neznáme.“

Marek Zadina (Třinec): „Chtěli jsme vyhrát za tři body, což se nám povedlo. Střídaly se tam lepší i slabší okamžiky, ale když jsme začali hrát hru, kterou umíme, tak jsme si vypracovali spoustu šancí. Škoda, že jsme soupeři více neodskočili, ale bylo to alespoň o dva góly, což stačilo. Jsme moc rádi za tři body.“

Góly Domácí: 26:27. Šlahař, 58:36. Václavek Hosté: 04:28. O. Kovařčík, 36:17. M. Stránský, 50:54. Rodewald Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Nosek (A), Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Vopelka – Sebera, Honejsek, Šlahař – Chludil, P. Sedláček, J. Ondráček – Václavek, Karafiát, Dobiáš. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Zahradníček, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Peterek. Rozhodčí Pešina, Šindel – Pešek, Malý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Skvělý zákrok Lukáše předčil Hůbl rekordem

Litvínovský útočník Viktor Hübl díky asistenci u vítězné branky vyrovnal s 808 body rekord základní části Richarda Krále. Dvaačtyřicetiletý kapitán týmu Vervy si připsal v 1093 zápasech 363 gólů a 445 přihrávek. Současný kouč Pardubic Král nasbíral za 827 odehraných duelů 331 branek a 477 asistencí.

V poklidném úvodu si vysloužil uznání za gesto fair play hostující Látal, který odvolal přesilovku svého týmu po zákroku Knotka. Na první větší šanci se čekalo až do početní výhody Olomouce v osmé minutě. A domácí z ní také otevřeli skóre, když dorážku svého vlastního pokusu zvládl z předbrankového prostoru úspěšně Kolouch. Olomoucký útočník tak skóroval ve čtvrtém zápase v řadě.

Litvínovští odpověděli na inkasovanou branku rovněž v přesilové hře, kdy se z levého kruhu prosadil tvrdou střelou bez přípravy Irving, pro něhož to byla čtvrtá branka z posledních pěti zápasů. Lukáš poté musel zasahovat ještě proti Hüblově tvrdé střele. Dobré dva pokusy si následně připsal Vyrůbalík, ale také Godla v hostujícím brankovišti byl připravený.

Na začátku druhé třetiny byl blízko gólu dorážející Klimek, přes Godlu však puk za brankovou čáru nedostal. Vzápětí vybídl pěknou přihrávkou Tomeček ke skórování Ostřížka, jehož střelu mířící do odkryté branky zablokoval výborným obranným zákrokem Irving. Fair play gesto hostům oplatil ve druhé třetině Ondrušek, když i on odvolal vyloučení.

Lukáš pak musel zasáhnout proti ráně Cibulskise a Heltově otočce kolem branky, obě situace však zvládl. V další přesilovce hostů vybídl Jarůšek ke skórování Irvinga, jemuž však těžká přihrávka přeskočila před brankou hokejku. Stejně skončilo i přečíslení Hanzla se Zdráhalem dva na jednoho. Domácí si také vytvořili šanci až v přesilové hře, Klimkovo nahození však Knotek tečoval nad.

Pozorný musel být Godla proti dvěma tečovaným pokusům olomouckých hráčů na začátku třetí třetiny. Nebezpečně tečoval Demelovo nahození Jarůšek. Z následné přesilové hry už se Litvínov dostal do vedení. Lukeš měl dostatek času před brankou a ve výhodné pozici se nemýlil. Asistenci si připsal Hübl a dotáhl se 808. bodem v základní části na rekordmana Krále.

Brzy na to mohli hosté vést už o dvě branky, ale Lukáš skvělým zákrokem hokejkou zastavil střelu Jarůška mířící do prázdné branky. Ten měl smůlu i ke konci zápasu, kdy jeho nadějný pokus trefil brusli bránícího hráče. Minutu před koncem mohl srovnat z dorážky Olesz, svůj pokus však zamířil jen do středu branky.

Litvínov tak na stejném stadionu vrátil po šesti dnech Hanákům těsnou porážku 3:4 z duelu 45. kola.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Už poněkolikáté musím říci, že s jedním gólem se prostě vyhrát nedá. Už to není o smůle nebo o štěstí, my tomu musíme jít ještě víc naproti, více střílet a tlačit se do předbrankového prostoru, kde to bolí a odkud padají góly. Když tam nebudeme chodit, tak budeme dávat jeden gól a budeme prohrávat. Jsou to spojené nádoby. Dnes to bolí o to víc, že jsme dostali góly v oslabení a nedokázali jsme si poradit s přesilovkou hostí. Věděli jsme, že je Litvínov silný v přesilových hrách a i na to jsme se připravovali. Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodla tato maličkost v podobě oslabení. Dost se bruslilo, byly tam souboje a kvalita nebyla úplně zlá. Konec je bohužel špatný pro nás. Ještě nemáme úplně zaručenou 12. příčku, která znamená předkolo play off. Mysleli jsme, že ten krok uděláme dnes, ale nepodařilo se to. Já ale doufám, že se ještě popereme i o lepší umístění.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Pro nás jsou to velmi důležité body. Zápas byl absolutně vyrovnaný. Tak jako každý zápas proti Olomouci v této sezoně ho rozhodovaly detaily. Dnes to byly speciální týmy, kdy my jsme dali dva góly z přesilových her a soupeř jen jeden. Je to typický hokej jako v play off. Šance byly na obou stranách a jak se říká, každý chvilku tahal pilku. Na konci nás podržel brankář (Denis Godla), protože tam bylo pár ošemetných situací. Ale ubojovali jsme to a navázali jsme na důležité vítězství v Pardubicích. Chceme se držet kolem 10. místa, nepustit Olomouc před sebe a dívat se už jen dopředu.“

Góly Domácí: 07:27. Kolouch Hosté: 12:13. Irving, 44:17. F. Lukeš Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta – Kunc, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Strapáč, V. Tomeček – Burian, Kolouch, Olesz – Handl. Hosté: Godla (Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving, Štich (A) – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, L. Stehlík – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Tomáš Micka – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc

Americký snajpr Komety opět udeřil

V tabulce se Brno pět kol před koncem základní části bodově dotáhlo na svého dnešního soupeře, oba týmy mají 66 bodů. Kometa je zásluhou lepšího skóre osmá, ale na desátém místě ztrácejí jediný bod Vítkovice.

Brňané vstoupili do zápasu s velkou útočnou chutí a elánem. Jen během prvních šesti minut si elitní první útok Komety vytvořil tři střelecké příležitosti, jednou zazvonila tyč za Novotným a dvakrát zasahoval karlovarský gólman.

Nápor domácích otupila dvě vyloučení, ale jakmile se Brno vrátilo do plného počtu, udeřilo. Nahození Zámorského od modré čáry šikovně tečoval před brankou Zaťovič a otevřel skóre.

V dalším průběhu duelu Karlovy Vary vyrovnaly hru, ale nedostaly se do žádné vážnější gólové příležitosti. Až ve čtvrté přesilovce se Západočeši dočkali, nájezd Vondráčka ještě Klimeš zlikvidoval, ale na dorážku Kohouta už nedosáhl.

Po vyrovnávacím gólu měli opět mírnější převahu hráči Brna, ale chyběla jim přesnější přihrávka a tudíž i nebezpečná koncovka. Charakteristickým znakem utkání byl boj o střední pásmo. Co prošlo přes něj, měli pod kontrolou gólmani obou celků.

Ve třetí třetině projevily oba týmy snahu nejen dobře bránit, ale také převážit misky vah ve vyrovnaném duelu na svoji stranu. Blízko k tomu měl ve 42. minutě Černoch, ale zblízka na Klimeše nevyzrál.

Kometa ale ukázala, jak silná dovede být v přesilovkách. Tradiční rychlá kombinace odkryla branku Novotného pro Muellera, který bez problémů zavěsil. To byl signál pro ofenzívu hostí, která ale narážela na organizovanou obranu Brna, jemuž se také otevíral prostor pro brejky. Kometa tuhle pasáž hry zvládla bez potíží a výhru při power play pojistil bekhendovým obloučkem a třetím gólem Bondra.

Ohlasy trenérů

Jan Zachrla (Kometa): „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, znali jsme sílu Varů a připravovali jsme se na ně. Dnes se nám podařila využít přesilová hra, ale zvládali jsme dobře i hru v plném počtu zejména ze začátku. Trochu jsme polevili na začátku druhé třetiny, kdy se soupeř dostal do hry, ale ve třetí třetině po vedoucím gólu jsme měli hru pod kontrolou, přestáli jsme tlak soupeře a výhru pojistili třetím gólem. Jsme rádi, že se nám daří defenzíva, z ní vychází dobrý útok a je třeba v tom pokračovat a naladit na play off.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Nás mrzí, že jsme tady dnes nezískali body, ale myslím si, že jsme odpracovali vyrovnané utkání. Domácí měli lepší vstup do utkání, šli do vedení, ale od druhé třetiny jsme zlepšili hru, dokázali jsme si vytvořit i šance a klíčové pro celý vývoj bylo, že jsme je neproměnili. Kdybychom měli lepší produktivitu, mohli jsme uhrát nějaké body. Kometa využila svoji sílu v přesilovce a tím nám odskočila, my jsme měli v závěru tlak, ale opět nás zradila produktivita.“

Góly Domácí: 12:43. Zaťovič, 42:59. Mueller, 59:38. Bondra Hosté: 24:11. Kohout Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., V. Němec, Klepiš – Valský, Střondala, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán, Kowalczyk – Hladonik, T. Mikúš, Flek – Kulich, Vildumetz, Osmík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion DRFG arena