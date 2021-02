SESTŘIH: Liberec - Hradec 3:1. Tygři už jsou třetí, zazářil elitní útok

Cenné tři body zůstaly pod Ještědem. Liberečtí hokejisté porazili v předehrávce 43. kola Tipsport extraligy Hradec Králové rozdílem 3:1 a po důležité výhře o přímý postup do play off se posunuli na třetí místo tabulky. Pikantní bitvu s Východočechy rozhodla především skvělá hra elitní lajny Bílých Tygrů (Birner 0+3, Bulíř 2+0, Lenc 0+3). Hosty sice vrátila do hry trefa Radka Smoleňáka a solidní výkon brankáře Štěpána Lukeše, triumf Severočechů však pojistil Bulíř svým druhým přesným zásahem v utkání. Duel okořenila bitka mezi útočníkem Adamem Musilem a obráncem Radimem Šaldou.