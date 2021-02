Šalda rozzuřil Tygra Musila. Vnuk legendy se serval s bekem Hradce

Čtvrteční bitva hokejistů Liberce a Hradce Králové připomněla blížící se play off. Vyhrocené momenty a časté šarvátky byly v předehrávce 43. kola mnohem intenzivnější než obvykle a to i bez zaplněných tribun. Domácí výhru Severočechů 3:1 nad Mountfieldem okořenila již v první třetině pěstní bitka mezi útočníkem Adamem Musilem a hostujícím obráncem Radimem Šaldou.

Že na libereckém ledě dojde k nějaké pořádné mele, naznačily hned první okamžiky zápasu. Pikantní duel byl plný emocí a trestná lavice hlavně v úvodní třetině neměla šanci vychladnout. Uplynulo téměř deset minut hry, když došlo k úvodnímu obzvláště vypjatému incidentu. Zadák Mountfieldu Radim Šalda v čase 9:27 u střídačky hostů ošklivě narazil do mantinelu hlavou napřed Radovana Pavlíka, ještě nedávno parťáka z hradecké kabiny.

Ostře sundaného spoluhráče, který zápas nedohrál, jel okamžitě mstít útočník Jaroslav Vlach. Do Šaldy se pustil před přihlížejícími soupeři na ledě a na střídačce. Oba následně dostali trest za hrubost (Vlach 2+2 minuty, Šalda 2). Tím však konflikt s hradeckým bekem s číslem 41 neskončil. Jako by mu severočeské šelmy přimalovaly terč. V závěru první dvacetiminutovky, kdy už domácí vedli 2:0, se do jednadvacetiletého zadáka pustil libereckého střelce Adama Musila.

Vnuk legendárního útočníka a hokejového pardála Jaroslava Holíka (†72) okamžitě po buly shodil rukavice. Vyhnout se rvačce nešlo, a tak i Šalda zapojil pěsti. Musil měl ale díky příkladným zápasnickým chvatům navrch a po výstavní výměně několika ran povalil protivníka na zem. Ze střídačky Bílých Tygrů se vzápětí ozval jásot. Sudí se s bijci nemazlili, oba vyloučili na čtyři minuty s osobním desetiminutovým trestem navrch.

Na další pěstní souboj už v utkání nedošlo. Hradci se však povedlo zápas ještě na chvíli lehce zdramatizovat ve druhé třetině po trefě kapitána Radka Smoleňáka. Liberec ale podržel jistý brankář Petr Kváča a další nepříjemnosti v jinak atraktivním duelu už nedopustil. „Bylo to velice těžké utkání, na ledě se hodně jiskřilo a připomínalo to už trochu play-off. Všichni naši hráči podali obětavý výkon a patří jim zasloužená gratulace,“ ocenil trenér Patrik Augusta po utkání své mužstvo.

Tři body a třetí místo v extraligové tabulce zařídila především první útočná formace Tygrů. Michal Birner (0+3, Michal Bulíř (2+0) a Radan Lenc (0+3) nasbírali celkem osm kanadských bodů.

Liberec - Mountfield HK: Hostující Šalda ostře dohrál nedávného spoluhráče Pavlíka. Pomsty se ujal Vlach

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 3:1. Skvělá elitní lajna zařídila Bílým Tygrům třetí místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:39. T. Hanousek, 14:03. Bulíř, 56:24. Bulíř Hosté: 38:56. Smoleňák Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Š. Lukeš (Mazanec) – Nedomlel (A), Blain, Graňák, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar – Perret, Koukal, Kevin Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava (C) – Smoleňák, Cingel, Lev – R. Pilař, J. Veselý, Jergl. Rozhodčí Kika, Obadal – Kajínek, Axman. Stadion Home Credit Arena, Liberec

