Nejsi očkován, nehraješ! Jasné regule nastavilo vedení Australian Open ještě dávno před startem prvního grandslamu sezony. Jenže… Vyhlášený antivaxer Novak Djokovič (34) si s úsměvem na rtech sbalil fidlátka a z ranveje oznámil: „Čau lidi, letím do Austrálie.“ Dostal totiž výjimku a v Melbourne může nastoupit. „Pro mě je to absolutně skandální rozhodnutí,“ řekl Blesku bývalý daviscupový kapitán Vladislav Šavrda (69).

Djokovič se očkování štítí jako Federer antuky. „Kdo jaký má názor na tahle omezení, to je jiná věc. Nikomu se nedá vyčítat, že je antivaxer, každý pro to může mít své důvody,“ uvedl Šavrda. „Ale, jak k tomu asi přijde jiný hráč, který tam nejede, poněvadž se taky nenaočkoval? Když jednou vyhlásej nějaká pravidla, musejí je dodržet pro všechny a ne mu dát výjimku, aby to zvýšilo atraktivitu turnaje.“

Proč dvacetinásobný grandslamový šampion dostal povolení vstupu do země, není jasné. A právě netransparentnost je problém. „Jaká to asi je výjimka. Jak je asi zdůvodněná?“ ptá se bývalý trenér hvězd československého tenisu Nováčka či Šrejbera. „Četl jsem, že to prošlo dvěma komisemi, ale co řekly. Že měl před tím rýmu, že to má prodělaný?“ nechápe Šavrda.

„Nesmysl! Až uvidím, že výjimku udělili dalším deseti hráčům, povím: Dobrý, asi vědí, co dělají. Když to ale dají jednomu, notabene světové jedničce, to mi přijde úplně skandální,“ zopakoval. „Kdyby o ni žádali Carreño Busta nebo Bautista Agut, tedy hráči z druhé světové desítky, tak se na něj vyprdnou a ani nevzdechnou,“ myslí si.



Na Djokoviče se „nevyprdli“ a „vzdechli“. A to i přesto, že ve státě Victoria dlouhodobě platí velmi přísné anticovidové restrikce! Bude Srb tradičně favoritem číslo jedna? „Asi jo, ale záleží, jaká bude atmosféra. Po reakcích by taky mohl být lehce v nervech. Uvidíme, jak se budou chovat diváci. Já být na stadionu, normálně bych pískal. Herně je favorit, ale může na něj dolehnout fakt, že kolem jeho účasti nastanou diskuse, ozývat se třeba budou i další hráči. To by mohla být jeho slabina,“ uzavřel dlouholetý manažer nejstaršího tenisového klubu u nás I.ČLTK Praha.