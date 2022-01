Austrálie se bouří proti Djokovičovi. Není ale ve výjimce nevinně?

Novak Djokovič po výhře nad Andrejem Rubljovem slaví postup do semifinále • Reuters

Poslední vystoupení Novaka Djokoviče na grandslamové scéně bylo dojemné. Ve finále US Open padl s Daniilem Medveděvem, na poslední chvíli přišel o šanci získat kalendářní Grand Slam a plakal. Newyorské publikum ho zavalilo láskou, šlo o zlidštění stroje na odpalování míčků z Bělehradu.

Po čtyřech měsících se může Djokovič obout do starých bot. Čeká se, že až nastoupí v Rod Laver Areně při Australian Open, z tribun bude slyšet mohutné bučení. Diváci tak hodlají vyjádřit svůj vztek nad tím, že jejich grandslam hraje tenista, který není očkován.

Australský stát Victoria proslul jedněmi z nejtvrdších pravidel proti covidu. Lockdown měli v Melbourne nejdéle na světě, během loňského turnaje se objevilo jen pár pozitivních případů ve městě a už se muselo hrát bez diváků. Lidé nemohli cestovat ani mezi státy Austrálie, aby se rozloučili s umírajícími blízkými. A po roce, kdy je očkování široce dostupné a potřebné, abyste v Melbourne mohli chodit do práce či restaurací, přijíždí muž, jenž patří mezi antivaxery. Navíc v době, kdy vlna omikronu v Austrálii sílí. Hotová PR katastrofa pro australský tenisový svaz, pořadatele prvního grandslamu roku.

Lidé zajišťující chod Australian Open stejně jako všichni hráči a jejich doprovod, dobré tři tisícovky osob, musí být povinně očkovaní. Stejně jako diváci, kteří chtějí na tenis. Institut výjimky byl zavedený jen pro závažné případy. „Není to mezera pro privilegované, kterou by mohli proklouznout,“ tvrdil ještě nedávno premiér státu Victoria James Merlino. „Výjimka existuje jen pro okolnosti akutního zdravotního stavu.“

Podle šéfa Australian Open Craiga Tileyho o ni požádalo celkem 26 osob. „Dostala ji pouze hrstka,“ uvedl s tím, že informace o zdravotním stavu dotyčných jsou důvěrné a nemůže jmenovat. Novak Djokovič se prozradil sám, když v úterý uvedl, že pardon dostal a míří směr Austrálie, aby bojoval o jednadvacátý grandslamový titul, čímž by vytvořil rekord a pláchnul Rafaelu Nadalovi s Rogerem Federerem .

„Šťastný nový rok všem… Strávil jsem během pauzy fantastický čas se svými milovanými a dnes mířím do Austrálie, jelikož jsem dostal výjimku,“ oznámil na sociálních sítích s fotkou z letiště a sbalenými taškami.

Frustrace Australanů i mnohých dalších vzrostla. Takový scénář se dal čekat, soptí. Ještě před pár týdny přitom tenistův otec Srdjan tvrdil, že se jeho syn nenechá vydírat povinností očkovat se a do Austrálie neodcestuje.

Vedení australského grandslamu se zaklíná, že s rozhodnutím o výjimce nemá co do činění. Tu na základě lékařských zpráv vyhodnocují dvě komise expertů, jedna státu Victoria a druhá federální. „A dělají to naslepo, neví, čí žádost posuzují. Důvody jejího poskytnutí jsou důvěrné mezi panelem a žadatelem,“ zdůraznil Tiley.

Prdělání covidu? Nejlogičtější vysvětlení

Jako jeden relevantní důvod je uváděno také prodělání covidu v posledních šesti měsících. Djokovič se jím nakazil již v létě roku 2020 při debaklu na kritizovaném exhibičním podniku Adria Tour. Později se vyslovil, že nemá k očkování důvěru a je proti povinné vakcinaci. V posledních měsících už ale odmítal na otázky ohledně svého statutu odpovídat.

Vláda státu Victoria i australský tenisový svaz ho nyní vyzývají, aby odtajnil, na jakém základě výjimku dostal. „Čekáme, že to po příletu sdělí komunitě státu Victoria,“ prohlásila výkonná premiérka Jacinta Allanová.

Vysvětlení, že Djokovič v poslední době prodělal covid, se nabízí jako nejlogičtější. Čtyřiatřicetiletý Srb se na poslední chvíli odhlásil z ATP Cupu, týmové soutěže, která právě v Austrálii probíhá. Nadále však zůstával v tréninku na své španělské základně v Marbelle.

Hlavní lékařka australského tenisového svazu Carolyn Brodericková prohlásila, že obecně většina Australanů žádajících o výjimku se opírá právě o nedávné prodělání covidu. „Zvlášť v téhle době, kdy je vlna omikronu na vzestupu. A předpokládám, že takový poměr bude i u šestadvaceti žádostí, které jsme jako svaz dostali my.“

Tenisová komunita je však velmi podezřívavá. „Nemyslím si, že já bych výjimku dostal, kdybych o ni požádal. Dobrá práce, že on to dokázal,“ prohlásil ironicky britský deblista Jamie Murray . „Zajímavý případ. Slyšel jsem, že výjimku dostalo víc lidí, tak jen doufám, že všichni splňují kritéria,“ komentoval zprávu nejlepší australský tenista Alex de Minaur.

Dvojnásobný čtvrtfinalista Australian Open Tennys Sandgren, který je rovněž neočkovaný, zůstal doma v USA a ani se výjimku získat nepokusil. Neměl prý šanci ji dostat. Rusce Natalje Vichljancevové zamítly úřady cestu, jelikož je očkována vakcínou Sputnik, kterou v Austrálii neuznávají. Na sociálních sítích je zmiňován i případ neočkovaného indického juniora, jenž nemohl odcestovat kvůli tomu, že v jeho zemi nemají lidé pod osmnáct let na vakcínu ještě nárok.

Zatímco ještě na podzim ATP odhadovala, že je proočkována zhruba polovina jejich hráčů, nyní uvedla, že 95 procent z elitní stovky už vakcinaci podstoupilo. Bude se jim hodit, jelikož povinné očkování bude nutné zřejmě i pro květnové Roland Garros a s největší pravděpodobností i další turnaje. Djokoviče tak v tomto ohledu může čekat řada dalších obtíží.

Momentálně se zdá, že má ale otevřenou cestu, aby bojoval o rekordní jednadvacátý grandslamový titul a desátý z Melbourne. I když mu k tomu obecenstvo zřejmě nebude tleskat.