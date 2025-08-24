Zafeiris se přestal kabonit. Od středy má dobrou náladu, oddechl si Trpišovský
Pardubice si z Edenu odvezly porážku 1:3. Byť zápas Slavii zkomplikovaly solidním výkonem a vstupní trefou, favorit sebral z bojiště v Chance Lize očekávanou odměnu. A tak hlavním tématem sobotního studeného večera bylo (ne)zapojení Christose Zafeirise. Před týdnem v Jablonci (1:1) nehrál, jelikož nebyl „mentálně připravený“. Proti Východočechům opět chyběl v základní sestavě, do děje se dostal až v 69. minutě. Část fanoušků se vyjádřila nesmělým pískotem…
Přestupová sága je – zřejmě – uzavřená. PAOK Soluň prý chce ještě zkusit Slavii přemluvit k okamžitému přesunu Christose Zafeirise, ale šance je minimální. Pokud vůbec… V tuto chvíli platí, že řecký bůžek opustí sešívanou tlupu až v zimní pauze a pomůže jí nejen v Chance Lize, ale též v šesti duelech Ligy mistrů (losuje se ve čtvrtek). „Je to win-win řešení pro všechny strany,“ spokojeně vyprávěl Trpišovský. „Na čtyři měsíce máme k dispozici jednoho z nejlepších hráčů týmu a zároveň jsme získali prostor se rozhodnout, jakou cestou půjdeme v případě jeho náhrady.“
V uplynulých dnech a týdnech se každou chvíli měnily vyjednávací strategie, PAOK jevil o hráče enormní zájem a Zafeiris zase chtěl stůj co stůj ze Slavie zmizet. Ideálně okamžitě. Roční plat ve výši osmdesáti milionů korun a touha po domově byly extrémně silnou motivací. Jenže co na to kabina? Na takové chování jsou citliví všude, Slavii nevyjímaje.
„My jsme věděli, že přišel PAOK. Zafi nám to říkal. Stejně tak, že jde o neuvěřitelnou částku pro něj, pro rodinu, byl by doma... My to akceptovali. Ještě se to nějak řeší, ale v kabině byl normální, byť byl hlavou jinde,“ rozmlouval kapitán Jan Bořil, majitel pěti slávistických titulů.
Trpišovský: Do zimy ho potřebujeme
Zrovna on by si k věci mohl říct své, ale zachoval dekorum. Zafeirisovi celkem rozumí. „Před sezonou u nás chtěl zůstat, hrát Ligu mistrů, ale nečekaně se ozval PAOK. Je jasný, že to s vámi zamává, hodně to řešil s rodinou. Domů chtěl, kdo by tam nechtěl, že jo. Ale jak říkám, Zafi se v kabině choval dobře. Od nás měl podporu. Myslím, že se dohodly všechny strany, tak je to ok.“
Před týdnem v Jablonci proseděl Zafeiris celý zápas s nakvašeným výrazem ve tváři. Po skončení remízového utkání si dal pár rovinek na prázdném stadionu a zmizel v kabině. Sám se svými myšlenkami a touhou Slavii opustit. Ve středu však došlo k dohodě s PAOKem. Na konto obhájce titulu přiskočí deset a půl milionu eur, další dva v případě splnění bonusových podmínek. Takové vyústění složité kariérní situace prý Zafeiris přijal. Pár měsíců setrvá v Praze, pak se definitivně vydá domů.
„Od středy z něj mám fajn pocit, směje se, má dobrou náladu. Jsem rád, že jsem ho mohl do zápasu dát,“ oddechl si slávistický trenér. „Situace se oproti Jablonci zlepšila. Vypadal dobře i na tréninku, včera (v pátek) byl přímo skvělej, proto jsme ho mohli proti Pardubicím použít. Na hřiště přinesl kvalitu. Ze čtyř středových hráčů je nahoru nejsilnější. Do zimy ho potřebujeme. Doufám, že zůstane v nastavení, ve kterém byl tento týden a nikoliv v tom z předchozího týdne.“
Slávističtí fanoušci, a nebylo jich na sociálních sítích zrovna málo, dávali Zafeirisovi co proto. Postoj řeckého středopolaře brali jako zradu, vyloženě nefér přístup ke klubu. A tak část z nich vyloudila při Zaferisově vstupu na trávník nesmělý pískot. Ten se ozval ještě jednou, když manévroval s míčem v okolí šestnáctky. Tím negativní projevy skončily. Také proto, že dvaadvacetiletý hráč převedl solidní výkon a ukázal zapálení pro týmový úspěch.
Závěr debat okolo Zafeirise, i pod slušným dojmem z výkonu, stočil Trpišovský do žertu. „Zafimu jsem vždycky vyčítal, že nehraje moc za obranu a nedává kolmé přihrávky. Tak jsem mu říkal, že když se to konečně naučil, chce jít pryč. Jeho typologie by nám na podzim chyběla. I o tom jsme spolu mluvili. Je pro nás důležitý, a dělat změnu teď hned, by bylo citelným zásahem. Samozřejmě bychom to řešili příchodem nějakého nového hráče, ale většinou je těžké narychlo lepit díry.“
Podle řeckých médií má Zafeiris v pondělí přiletět do Soluně na zdravotní prohlídku a podepsat vysoce lukrativní kontrakt. Uvidí se, jestli vedení PAOKu ještě něco vymyslí. Pak mohou být další dny ještě zajímavé…
