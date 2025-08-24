Předplatné

ONLINE: Sparta - Dukla. Hraje se pražské derby, uspějí Letenští popáté v řadě?

Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v Liberci
Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v LiberciZdroj: Michal Beranek / Sport
Chance Liga
Sparta prahne po návratu na první místo v tabulce. Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho se představují v 6. kole Chance Ligy v derby ve svém stánku na Letné, kde přivítají Duklu. Ta naopak chce navázat na skvělý výkon z minulého týdne po domácí výhře nad Plzní 2:0. V případě vítězství se budou sparťané v aktuálním ligovém ročníku radovat popáté v řadě. Utkání startuje ve 20:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc53114:210
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice51045:93
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

