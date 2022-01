Zatímco doma to po večírku v nevěstinci na rozvod naštěstí nevypadá, ten s hokejovou Spartou je tutový. Brankář Alexander Salák (35) sám požádal o uvolnění ze smlouvy. Kam zamíří? A co bude s jeho fotkou, která jezdí na jedné z pražských tramvají?

Těsně před Silvestrem vyrazila část sparťanského týmu v utajení na večírek do vykřičeného domu. Hodně divokou veselku v centru Prahy ovšem přerušil nezvaný host – choť jednoho z přítomných hráčů, Míša Saláková!

Následná rozepře mezi manžely prý měla více příčin a tohle byla poslední kapka. „Poslední dva měsíce byly krizové. Hodně jsme řešili, že Sašovi chodily nabídky a já ho nutila, aby je vzal a šli jsme do zahraničí. Říkala jsem mu, že chci s dětmi hned pryč. Když jsme se hádali, tak kvůli tomuhle,“ popsala situaci ze svého pohledu Míša Saláková.

Nyní to vypadá, že chce do ciziny i sám Saša a tak se snaží vyvázat ze svazku s pražskou Spartou. „Můžu potvrdit, že jsem poprosil vedení Sparty o ukončení smlouvy. Jak Jarda Hlinka, tak Petr Ton mi vyšli vstříc, jsou hodní a ochotní. Bylo to mé rozhodnutí a pomáhají mi s tím,“ zmínil Saša sportovního manažera a ředitele klubu.

Hokejový brankář Salák o návštěvě bordelu a vyjádření manželky z Dubaje

I když angažmá nedopadlo slavně, snaží si z něj prý brát jen to pozitivní. „Na co budu vzpomínat? Bavilo mě to v kabině, s mladými kluky, v dobré partě. To mě naplňovalo,“ povídal Salák a dodal, co by naopak nejraději vymazal: „Asi toho 29. prosince, to se úplně nepovedlo. A že jsme loni nevyhráli titul. Měli jsme dobrý tým a velkou šanci.“

V souvislosti s jeho odchodem se spekulovalo o švédském Djurgardenu. Stěhování na sever potvrdit však nechce. „Nic není podepsané, jsou to jen spekulace,“ odbyl otázku na svou budoucnost nehledě na to, že v zemi, kde před 11 lety získal titul, by se mu prý líbilo. „Ale taky možná skončím s hokejem. Buď se to odehraje rychle, nebo už nemusím nikdy chytat,“ uzavřel Salák horké téma přestupu.

Je jisté, že v Praze z něj zůstane jen ta podobizna na tramvaji, jejíž reklamní plochu si pronajala Sparta. „Snad mi nepřimalují rohy a knír,“ doufá Salák.