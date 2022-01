Sudích ubývá. Padevět (56) stále píská: Přesluhuji. Nepodchycují se talenty

Rozhodčích ubývá. Trend trvá mnoho let. Teď si toho začali všímat experti, lidé, co mají pruhovanou armádu na povel, to otevřeně neřeknou. Ale je to tak. Bývalý špičkový čárový Jan Padevět patří k těm, kteří bili na poplach už dlouho. I na stránkách Sportu. Byli za to kritizováni a odsuzováni. „Nepracuje se s tím spodkem, na nižších úrovních, nepodchycují se talenty,“ vysvětluje rozhodčí, který dvě desítky let působil ve vrcholném hokeji a pískal na mezinárodní úrovni. Píská ještě teď, kdy se pozvolna blíží šedesátce. Nejsou lidi…

Stávají se nedostatkovým zbožím. Přitom bez rozhodčích se sport neobejde. Ano, je tady Akademie rozhodčích ledního hokeje a vzdělávání na Fakultě sportovních studií v Brně. Jenže tam za poměrně krátkou dobu vyprodukují pár urychlených jednotlivců, kteří potřebují dozrát a nabrat zkušenosti. „Po autoškole se taky musíte dál učit. Praxe je strašně málo,“ připomíná Jan Padevět v rozhovoru pro iSport Premium.

Je situace opravdu tak kritická?

„Rozhodčí docházejí už mnoho let, protože se nepracuje s tím spodkem, na nižších úrovních, nepodchycují se od patnácti šestnácti let, kdy třeba končí s hokejem a začnou pískat. Je jasné, že někdo v tom vidí peníze, kariéru. Najde se spousta lidí, kteří začnou pískat a ptají se: ‚Za jak dlouho budu v lize?‘ Nicméně začínají docházet i pomocné funkce. Lidi, co chodili do boxu trestoměřičů. Buď už nežijí, nebo o víkendu někam odjedou, protože oni to dělali skoro nebo úplně zadarmo.“

Do toho přišel covid. Ovlivnil to taky?

„Spousta lidí byla doma a zjistila, že jim to neschází. Působím v Pardubicích a tam když hrajete dva zápasy současně, není je kolikrát kým obsadit. Dělá se to pak bez brankových rozhodčích a podobně, protože lidi fakt nejsou. Nejhorší je, že se nepodchycují mladí. Každého rozhodčího škrabeme prstíčkem. Říkáme, jak mu to jde a jak je šikovný, abychom měli koho poslat na jedničku (nejvyšší licence). Pak ten kluk nezaběhne, protože je mistr světa, a vám se to vrátí, koho že jste tam poslali.“

Je takhle špatná situace všude?

„Je to problém v celé republice. Kolik dřív bylo rozhodčích jen v Praze? Dojde to třeba tak daleko, že Pardubický kraj nemá koho dát na jedničku, přitom se vyžaduje, ať pošlou dva lidi, protože jsou zase limity, kolik lidí se má dodat. Problémy jsou už i v extralize. Skončil Hodek, možná bude následovat někdo další. A rozhodčí si musíte připravit. Pracovat se musí hlavně ve druhé lize. Jenže tam v podstatě nechodí delegáti, nebo delegáti typu člověka, který to neuměl. I když neříkám, že každý, kdo to uměl, bude dobrý delegát.“

Jako dobrý hráč ještě nemusí nutně být dobrý trenér?

„Tak. Ovšem delegáti to taky někdy neumějí podat, vysvětlit, všímají si nepodstatných věcí. A mladí se sami nezajímají, jak pískali. Neptají se, není tedy na co odpovídat. Znám rozhodčího, druhý rok působí v extralize. Jde na extraligu juniorů a je nasraný, že tam musí. Je neuvěřitelné, co jsou za mistry světa, i když ne všichni.“

Je o pískání zájem?