Šílený velmistr Karjakin podpořil Putina: Ať vojenské cíle splníte co nejrychleji!

Přesně takhle to taky může dopadnout, když vám bolševická propaganda od narození vymývá mozek nesmysly. Ruský šachista Sergej Karjakin (32) a jeho krajan, kombiňák Vjačeslav Barkov (30), jsou typickým příkladem. Čistokrevní Putinovci od P do I, kteří se neštítí veřejně podporovat zvěrstva, která jejich šílený prezident prostřednictvím armády právě páchá na Ukrajině!

Barkov je mezi světovými sdruženáři taková nicka. Ve Světovém poháru se pořádně neprosadil a jeho životním triumfem je vítězství na univerziádě v Kazachstánu! Nebýt války, o rozhovor s ním by nebyl zájem. A podle toho to taky vypadalo.

„Cože, co, něco se děje,“ reagoval v Lahti na otázku reportéra, jak se mu závodí, když Rusko na Ukrajině zahájilo vojenskou agresi. „Jo válka? A kde? Na Ukrajině? Jo, na Ukrajině! Tak to je operace na záchranu životů,“ pokračoval. A dál… „Víte, na východní Ukrajině je mnoho lidí pod tlakem a já bych řekl, že musí. Ale tohle není naše doména. My jsme sportovci, kteří chtějí závodit a pobavit fanoušky.“ No, tímhle vystoupením příznivce na svoji stranu Rus nezískal.



Ještě dál došel šachista Sergej Karjakin. To už není takový nazdárek. Naopak! Rodák z Krymu se stal už v necelých třinácti letech nejmladším velmistrem v historii. Při náročných partiích má v očích ďábla, který teď vystrčil svoje rohy. Putinovi napsal podpůrný dopis, který navrch pyšně vystavil na twitteru:

„Vážený pane prezidente, Vladimire Vladimiroviči, obracím se na Vás v této těžké době, kdy naše Vámi vedená země bojuje za bezpečnost pokojného ruského obyvatelstva v Donbasu a Luhanské lidové republiky. Bojuje za demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny s jejich vládnoucím režimem, který ohrozil bezpečnost celé Evropy i naší země ve prospěch jejich politických cílů a ambicí. Bedlivě sleduji tuto zvláštní operaci v zemi, kde jsem vyrůstal, kde jsem se naučil šachu, a kde žijí mnozí moji příbuzní, kteří dlouhých osm let čekali na záchranu před nesčetným bombardováním se ztrátami na lidských životech a před neustálou genocidou ze strany Kyjeva, která stále trvá. Vyjadřuji vám, našemu vrchnímu veliteli, svou plnou podporu při obraně zájmu Rusů, našeho multinárodního lidu, odstraněni hrozeb a nastolení míru. Přeji vám brzké splnění všech cílů, jež stojí před naší statečnou armádou. S pozdravem Sergej Karjakin.“

Fujtajbl. Jakoby velmistr právě polknul krabičku Rohypnulu a zapil jej basou Baltiky. Mnohem pravděpodobnější však je, že psal střízlivý. Tím hůř…

Na opačné straně barikády stojí bývalý šampion Garrie Kasparov. Ten sice nešetřil svého prezidenta, ale vinu přičítá také Evropě. „Je to had, kterého si svobodný svět hřál na prsou a zacházel s ním jako se sobě rovným spojencem, zatímco on si řešil svou korupci,“ naštval se nedávno na svém Twitteru. „Nyní udeří znovu a dokazuje, že se nemůžeme vyhnout boji se zlem. Můžete jej pouze oddálit, dokud cena roste. Sláva Ukrajině,“ ukončil svůj příspěvek.