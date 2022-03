Češi v KHL: Mluvit? Zapomeňte. Odjezd je teď složitý, hrozí krach soutěže

Odejít pro peníze do Ruska byl sen. Chodily na konto v čistém, sice v rublech, ale co. Tahle říše se ovšem válečným běsněním na Ukrajině rozpadá. V úterý stejně začíná play off KHL. Jste hokejista a chcete domů do Česka? Smůla. Ve smlouvách stojí, že v případě války se dohoda ruší, jenže Rusko je oficiálně v míru. Zahraniční sportovci jsou v kleci. Slyší, že zásadní je dodržet kontrakt. Varianta, že sbalíte batoh a zmizíte, tak snadná není. Mluvit z Ruska? Zapomeňte. Teď ne. Mlčíme. V zamčené části článku najdete i rozhovor o aktuální situaci s útočníkem Lukášem Radilem, který strávil v KHL pět sezon a v aktuálním ročníku působil v Dinamu Riga, které se o víkendu ze soutěže samo odhlásilo.

Rusko se tváří, že se nic neděje. Svět je v pořádku, Ukrajina vítá mírotvůrce květinami. Takhle okupaci suverénní země prezentují státní média. Hrajete fotbalovou ligu nebo KHL a aktuálně jste v Rusku? Máte smlouvu, musíte ji dodržet. Přes to nejede vlak. Nějaké pouštění domů na smutné oči nepřipadá v úvahu. Válka přece není, vládne mír. Tak zní ruský pohled. Rabotať!

V úterý začíná play off KHL a hokej je jednou z klíčových částí propagandy Vladimíra Putina. Pokud by se liga začala hroutit, pro Rusy by to byl signál, že se něco děje. Takže se produkt bude dál leštit a držet, co to půjde. Nic jiného nečekejte, cirkus bude. Občan federace nesmí z KHL ani náznakem poznat, že něco není v pořádku. Vypovědět zahraničního diplomata jde, hokejistu ne. Zatím.

Když si chcete s českými hráči promluvit o jejich současné situaci, omluví se. Nechtějí. Jindy není problém, teď všichni odmítnou. „Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ tak zní nejčastější odpověď.

Play off čeká na osm Čechů. Jak zjistil deník Sport, někteří z nich dostávají po