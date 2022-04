Snoubenka hokejisty Faksy se loučila se svobodou: Holky, paříme!

Do roka a do dne od zásnub to sice nestihli, ale svatba bude! Modelka Dominika Matušínská (28) pořádala velkolepé loučení se svobodou. Už brzy bude hokejový bourák Radek Faksa (28) jejím mužíčkem!

Ze sychravého Texasu vyrazily na prosluněnou Floridu. Sexy Domča a její kámošky – většinou partnerky hokejistů Dallasu Stars, za které válí i její Radek – se ohákly do vyzývavých outfitů a ve smršti míchaných drinků to pořádně rozjely! „Budu se vdávat!“ jásala v jejich středu i budoucí nevěsta Matušínská. Mezi jejím »křovím« nechyběla ani Julie Hemsky, manželka rychlíka Aleše Hemského (38), který s Faksou dvě sezony v Dallasu hrával a reprezentovali spolu před šesti roky i na MS. „Parádní mejdan,“ pochvalovala si Kanaďanka.

Mají synka

Zdá se, že Radek a Dominika co nevidět svůj vztah posunou o další krok dál. Randit spolu začali před čtyřmi lety, loni v lednu se zasnoubili a poslední červencový den se jim narodil synáček Elliot Radek. „Z našeho malého andílka jsme štěstím bez sebe,“ komentovala to Dominika. Svoji parádní figuru už má po porodu dávno zpátky a nemůže se dočkat, až ji navleče do bílých svatebních šatů. Že by hned po sezoně?