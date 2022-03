Mrázek začal zářit, ale opět se zranil. Leafs jsou teď bez zkušeného gólmana

Petr Mrázek vychytal výhru Toronta proti New Jersey • Reuters

Už se zdálo, že si největšími trampotami v sezoně prošel, nyní ale schytal další těžkou ránu. Petr Mrázek je v Torontu opět na marodce. V utkání s Bostonem, který Maple Leafs venku porazili 6:4, si znovu přivodil zranění třísel. Z branky se český gólman odebral do šatny už po necelých osmi minutách hry. Trenéři zatím neznají podrobnosti, hlavní kouč Sheldon Keefe ale přiznal, že nějakou dobu bude mimo. Kanadskému týmu tak vyvstává velký problém – momentálně má k dispozici prakticky jen jednoho brankáře a to švédského nováčka Erika Källgrena.

Zranění třísel, nejisté výkony v brance, umístění na listinu volných hráčů a zase ta třísla… První sezonu v Torontu má Petr Mrázek pořádně krušnou. Přitom od minulého týdne vše nasvědčovalo tomu, že zkušený brankář v NHL znovu pomalu, ale jistě rozjíždí ke spolehlivým výkonům a nabírá zpátky ztracenou důvěru. Nejprve sebejistě vychytal New Jersey (3:2) a následně i našlapanou Floridu (5:2). Nebylo tak velkým překvapením, když ostravský rodák dostal prostor i proti rivalovi z Bostonu.

V zápase na ledě Bruins však Mrázek vydržel ani ne osm minut. Chvíli poté, co byl v oslabení překonán krajanem Davidem Pastrňákem , opustil v čase 7:44 brankoviště a se zjevným zdravotním problémem ven ze hřiště. Oporu Maple Leafs opět zradila tuto sezonu nevyzpytatelná třísla. „Je to těžké,“ povzdechl si trenér Sheldon Keefe. „Petr byl stále v nějakých trakcích a hrál dobře. Ještě neznáme závažnost toho zranění. Budeme mít větší představu o situaci v příštích dnech, ale vypadá to, že bude chybět nějaký čas,“ prozradil kouč Leafs.

Zbytek utkání a následně i vítězství v přestřelce 6:4, kterou šestým gólem pojistil český útočník David Kämpf, vychytal Erik Källgren. Měl však pořádnou dřinu, neboť se Boston toužil do zápasu vrátit a málem se Bruins podařilo srovnat, když po Kämpfově trefě snížili na rozdíl dvou branek. Maple Leafs však soupeři zvrat nedovolili.

Vzhledem k Mrázkovu zranění a zatím neupřesněné délce absence může Toronto momentálně počítat právě jen s pětadvacetiletým Švédem, který v NHL nastoupil zatím jen do šesti zápasů. Americká jednička Jack Campbell stále chybí kvůli poraněnému žebru, i když podle posledních zpráv se blíží k návratu.

Maple Leafs se dočasnou náhradu zřejmě pokusí vyřešit jedním gólmanem z farmy, pravděpodobně zkušeným Michaelem Hutchinsonem. Marlies však podobně jako hlavní tým v Torontu mají také problémy s brankáři na marodce, i kvůli tomu si do kádru přivedli v rámci try-outu sedmadvacetiletého Kanaďana Talora Josepha a o tři roky mladšího Američana Tavina Ganta.

Torontu se navíc v utkání s Bostonem zranili i dva obránci - Justin Holl a Ilja Ljubuškin. Minimálně do čtvrtečního zápasu proti Winnipegu nemohou trenéři se zadáky počítat. Nejen fanoušky alespoň mohla potěšit znovu demonstrovaná silná ofenziva. Již svůj 49. gól v sezoně si připsal americký snajpr Auston Matthews, který poprvé v kariéře dost pravděpodobně překoná hranici 50 branek v ročníku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:59. Pastrňák, 38:19. DeBrusk, 53:02. Lazar, 57:38. T. Hall Hosté: 05:09. Blackwell, 09:43. Rielly, 18:44. Kerfoot, 28:28. Marner, 36:00. Matthews, 36:46. Kämpf Sestavy Domácí: Swayman (41. Ullmark) – McAvoy, H. Lindholm, Carlo (A), Grzelcyk, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Haula – T. Hall, B. Marchand (A), Pastrňák – Craig Smith, Lazar, Coyle – Frederic, N. Foligno, T. Nosek. Hosté: P. Mrázek (8. Kallgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Holl, Brodie, Liljegren, Giordano – Bunting, Matthews (A), Marner – Kerfoot, Tavares (C), I. Michejev – Engvall, Kämpf, W. Nylander – Spezza, Clifford, Blackwell. Rozhodčí Nicholson, St. Laurent Stadion TD Garden, Boston

