Maraton na Spartě: pizza v šatně i vyjedená hala. A rýpanec na cestu

K překonání nejdelšího extraligového zápasu scházelo deset minut hry. Přepisu historie ale zabránil Tomáš Pavelka, který probral unavenou, ale stále aktivně povzbuzující O2 arenu. Po přihrávce Davida Tomáška dotlačil puk bruslí za Petra Kváču. Erupce nadšení div nevystřelila střechu haly do stratosféry.

Radost si Pražané užili dokonce nadvakrát. Liberečtí logicky sáhli po trenérské výzvě, rozhodčí však u videa situaci posoudili jasně: o aktivní kopnutí nešlo. Gól. A tak na sebe hráči naskákali znovu. „Někdo mě tam zalehl, řval jsem, ať ze mě slezou. Nemohl jsem dýchat,“ vydechoval pak při rozhovoru Pavelka, který se unavený opíral o zeď.

Na interview přišel domácí hrdina spolu s parťákem Adamem Poláškem, ten dal v utkání dokonce branky dvě. Když pak měl jít od píšících novinářů ještě k televizi, prosil si židli. Únava byla brutální. Zápas trval přes čtyři a půl hodiny hrubého času.

„Oslava? Ne! Já určitě ne, jdu domů,“ vrtěl hlavou Pavelka. „Kdybych teď došel někam do hospody, hned bych usnul na stole, takzvaně na supermana,“ smál se Polášek. „Bylo to mentálně i fyzicky hodně náročné. Měl jsem toho plné zuby. Všichni měli dost, my jsme byli šťastnější,“ přiznal autor rozhodující trefy, která ukončila sérii.

Ať se děti staví, napíšu jim omluvenky

Realizační týmy musely na vývoj zápasu, který se dostal až do třetího prodloužení, reagovat. Sparťané měli v kabině pizzu, pili colu. Padla spousta energetických gelů. „Ty fungovaly hodně. Pak taky ovoce a právě cola. Prostě rychlé cukry, abychom se dostali zpátky. Nic zvláštního,“ mluvil za Liberec Tomáš Filippi. „O přestávkách jsem vypil coly asi litr, což se mi nikdy nestalo. Jela tam čokoláda, sušenky Twix, rychlé cukry. Všechno, co dodá energii hned,“ přidal brankář Petr Kváča.

Zatímco hráči měli potravy dostatek, na tribunách to byla krize. Stánky hlásily vyprodáno, všechny zásoby byly pryč. Klobásy, hot dogy? Smůla. K dostání byl jen popcorn. I přes pokročilou noční hodinu se domů chtělo málokomu. Většina diváků si jen o přestávce před třetím prodloužením musela odskočit přeparkovat auto, jelikož parkoviště zavíralo ve 23:30.

K vidění byly vyčerpané tváře nebo spící děti v náručích rodičů. „Za všechny kluky bych chtěl fanouškům poděkovat, že tady tak dlouho vydrželi. Ať se za mnou staví děti, všem napíšu omluvenky, ať můžou přijít později do školy. Totéž jejich rodičům do práce,“ culil se Pavelka. „Já jsem tady děti měl, takže vůbec nevím, co s nimi budu dělat. V osm ráno dostanu placáka na čelo, jakože: Tati, vstávej! Lidi byli ale úžasní. Dva roky jsme to obrečeli, když jsme hráli před prázdnou halou. Tohle nám chybělo, o tomhle je play off,“ přidal Polášek.

Svoboda pro trenéry

Celý zápas provázely bublající emoce. Při odchodu do šaten po první třetině došlo dokonce v tunelu ke strkanici. „To k tomu patří. My jsme byli lepší, hráli jsme lepší hokej. Oni zkoušeli všechno možné. Nechtěli moc hrát, snažili se bránit, rozhodit nás,“ říkal obrovitý fousáč.

Sparta porazila Liberec v play off poprvé po patnácti letech. Předtím to naposledy zvládla v semifinále v roce 2007. Od té doby čtyřikrát s Tygry prohrála. „Bylo to osobní. Zažili jsme s nimi několik vyřazení, bylo to speciální,“ přiznal Pavelka.

Novináři po rozhovorech nikam nekvaltovali. Tradiční stres s uzávěrkou? Kdepak. Ve chvíli, kdy duel skončil, už vše muselo být dávno v tiskárně. O výsledku si tak v úterních novinách nikdo nic přečíst nemohl. Třeba trenéři tak přišli na rozhovory až po půlnoci, s klidem tak mohli komentovat rozhodčí, jelikož už bylo „den po zápase“.

„Já myslím, že Liberec může být spokojený,“ komentoval jízlivě výkon sudích domácí kouč Josef Jandač. Nevraživost, která mezi oběma tábory panovala, dokresluje i obrázek, který se bezprostředně po Pavelkově gólu objevil na kostce nad ledem. Byla na něm doba cesty do Liberce, avšak se zastávkou v údolí Plakánek.