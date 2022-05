Výsledky MS v hokeji 2022: Češi mají bronz! Zlato bere Finsko

Fanoušci míří do Nokia Areny na zahajovací duel domácích Finů • Pavel Mazáč (Sport)

Puk se odráží od druhé tyčky do nohy britského brankáře, do sítě ale nezamířil • Pavel Mazáč / Sport

Jan Ščotka (vlevo) slaví postup do semifinále • Pavel Mazáč/Sport

Čeští hokejisté oslavují postup do semifinále na šampionátu ve Finsku • Pavel Mazáč / Sport

Český bek Michal Kempný slaví postup do semifinále s brankářem Karlem Vejmelkou • Pavel Mazáč / Sport

Brankář Karel Vejmelka vychytal Česku postup do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté oslavují postup do semifinále mistrovství světa • Pavel Mazáč / Sport

Výsledky MS v hokeji 2022

Jistotu v bojích o medaile si čeští hokejisté nejprve zajistili výhrou ve čtvrtfinále 4:1 proti Německu. Po prohře 1:6 s Kanadou v semifinále pak výběr Kariho Jalonena čekal zápas o 3. místo, ve kterém Češi zdolali USA 8:4 a mohou po deseti letech slavit medaili z MS v hokeji!

Konečné pořadí MS v hokeji 2022

1. místo Finsko 2. místo Kanada 3. místo ČESKO 4. místo USA 5. místo Švýcarsko 6. místo Švédsko 7. místo Německo 8. místo Slovensko 9. místo Dánsko 10. místo Lotyšsko 11. místo Rakousko 12. místo Francie 13. místo Norsko 14. místo Kazachstán 15. místo Itánie 16. místo Velká Británie

Češi na MS v hokeji 2022

Česká hokejová reprezentace vstoupila do hokejového šampionátu v roce 2022 výhrou 5:1 nad Velkou Británií, hned druhý den ale následovala porážka se Švédy 3:5. Navíc přišel utrápený duel s Rakouskem a porážka 1:2 po samostatných nájezdech. Poté ovšem český tým vybojoval tři důležité výhry nad Lotyšskem (5:1), Norskem (4:1) a USA (1:0). Základní skupinu B zakončili Češi v úterý porážkou s domácím Finskem. Všechny zápasy skupinové fáze odehráli čeští hokejisté v Tampere, na čtvrtfinále se museli stěhovat do Helsinek, kde porazili Německo 4:1 a čeká je návrat do Tampere, kde proběhne zbývající program šampionátu.

SESTŘIH z MS: Česko - USA 8:4. Národní tým slaví BRONZ! Pastrňák řídil skvělý obrat Video se připravuje ...

Výsledky skupinové fáze MS v hokeji 2022

Mistrovství světa v hokeji 2022 se koná od 13. května ve finských Helsinkách a Tampere. Zápasy o medaile se hrají 29. května v Tampere.

Skupiny MS v hokeji 2022

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 7 6 1 0 0 34:15 20 2. Německo 7 5 0 1 1 26:20 16 3. Kanada 7 5 0 0 2 34:18 15 4. Slovensko 7 4 0 0 3 23:19 12 5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 12 6. Francie 7 1 1 0 5 11:24 5 7. Kazachstán 7 1 0 0 6 19:31 3 8. Itálie 7 0 0 1 6 12:32 1

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 7 6 0 1 0 25:5 19 2. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18 3. Česko 7 4 0 1 2 19:13 13 4. USA 7 3 2 0 2 18:12 13 5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 7 1 1 0 5 15:29 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1

Vyloučení Ruska a Bělorusku z hokejového MS 2022

IIHF vyřadila Rusko a Bělorusko ze svých letošních akcí už na konci února čtyři dny po invazi vojsk na Ukrajinu. Už tehdy se spekulovalo o tom, že země v elitní skupině nahradí nejlépe postavené týmy ve světovém žebříčku, jež měly letos hrát nižší divizi I A, což v březnu IIHF potvrdila. Program šampionátu zůstane až na výměnu týmů stejný. Soupeřem českých hokejistů v základní skupině B budou místo Běloruska Rakušané.

Nominace české hokejové reprezentace

Český tým se na světové akci poprvé představí pod vedením finského trenéra Kari Jalonena. Aktuální složení české hokejové reprezentace na mistrovství světa v ledním hokeji 2022:

Brankáři: Lukáš Dostál (San Diego/AHL), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Liiga), Karel Vejmelka (Arizona/NHL) Obránci: Filip Hronek (Detroit/NHL), David Jiříček (Plzeň), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Třinec), David Sklenička (Oulu/Liiga), Radim Šimek (San Jose/NHL), Jan Ščotka (Jyväskylä/Liiga), Michal Kempný (Washington/NHL) Útočníci: Matěj Blümel (Pardubice), Jiří Černoch (Karlovy Vary), Roman Červenka (Rapperswil/NL), Jakub Flek (Karlovy Vary), Tomáš Hertl (San Jose/NHL), David Krejčí (Olomouc), Dominik Simon (Anaheim/NHL), Jiří Smejkal (Lahti/Liiga), Matěj Stránský (Davos/NL), Michael Špaček (Frölunda/SHL), Jakub Vrána (Detroit/NHL), Hynek Zohorna (Oskarshamn/SHL), David Pastrňák (Boston/NHL), David Kämpf (Toronto/NHL)

Vstupenky na MS v hokeji 2022

Předprodej balíčků začal 2. září, prodej vstupenek na jednotlivá utkání pak byl zahájen 14. února. Vstupenky na zápasy českého týmu i vrchol turnaje v nově vybudované Nokia Areně jsou stále k dispozici. Vstupenky na jednotlivé zápasy zakoupíte od 44 EUR. Celodenní balíčky, které zahrnují až tři zápasy, byly v prodeji od 115 EUR. Vstupenky zakoupíte na lippu.fi.

Přípravné zápasy před MS v hokeji 2022

Čeští hokejisté za sebou mají vydařenou přípravu před MS v hokeji 2022 ve Finsku. Nejprve pod vedením nového kouče Kari Jalonena ovládli České hokejové hry a následně bez jediné prohry vyhráli i v generálce na světový šampionát Švédské hokejové hry ve Stockholmu. Kompletní program přípravy před MS v hokeji 2022. >>

Průvodce MS v hokeji

Jak často se hraje MS v hokeji?

Mistrovství světa v hokeji se koná každý rok. Od roku 1930 se nekonalo pouze v období 2. světové války 1940-1946 a během covidové pandemie v roce 2020.

Jaký je formát MS v hokeji?

16 týmů je rozděleno do dvou základních skupin, z každé postupují čtyři nejlepší týmy do čtvrtfinále, kde se utkají dle tzv. křížového pravidla (A1-B4, A2-B3 apod.).

Kdy se hraje MS v hokeji 2022?

MS v hokeji 2022 se koná od pátku 13. května do neděle 29. května. Finále se hraje v Tampere Deck Areně od 19:20.

Kde se hraje mistrovství světa v hokeji 2022?

Mistrovství světa v hokeji se v roce 2022 koná ve finských Helsinkách a Tampere. V Tampere se bude hrát v nové Nokia Areně pro 13.500 diváků, která bude hostit také dvě čtvrtfinálová utkání, obě semifinále, finále i zápas o 3. místo. Druhým dějištěm šampionátu bude helsinská Hartwall Arena pro 13.506 fanoušků, kde se ve skupině A představí i obhájce titulu z Kanady.

Kde se hraje MS v hokeji 2023?

MS v hokeji 2023 mělo hostit Rusko, s ohledem na invazi ruských vojsk na Ukrajinu mu však bylo pořadatelství odebráno. Nový pořadatel mistrovství světa v hokeji 2023 bude oznámen v průběhu šampionátu ve Finsku.

Kdy bude mistrovství světa v hokeji v Česku?

Česko bude dějiště hokejového mistrovství světa v roce 2024. Dějištěm by měla být Praha a Ostrava.

Kde bude MS v hokeji 2025?

MS v hokeji 2025 bude hostit Švédsko a Dánsko. Finálová část turnaje pak proběhne ve Stockholmu.

Kdy Česko naposledy vyhrálo MS v hokeji?

Česká hokejová reprezentace se v samostatné historii může pochlubit šesti tituly mistrů světa. Zlatou medaili si Češi z mistrovství světa odvezli naposledy v roce 2010, kdy se MS konalo v Německu.

Kdo má zlatý hattrick z MS v hokeji?

Kromě výběru SSSR, který v 70. letech ovládl MS v hokeji dokonce devětkrát za sebou, se třikrát za sebou podařilo v dlouhé historii hokejových šampionátů vyhrát pouze české hokejové reprezentaci, která ovládla MS v letech 1999 až 2001.