Pokrytče, znásilňujete naše děti a ženy! Ukrajinští tenisté se pustili do Rubljova

Den po začátku ruské okupace Ukrajiny obletěly tenisový svět záběry, na kterých ruský tenista a současná světová osmička Andrej Rubljov píše na turnaji v Dubaji bílým fixem na kameru nápis „Prosím, žádnou válku,“. Nedávno ale řekl, že zákaz startu ruských a běloruských tenistů na Wimbledonu je naprostá diskriminace. To nenechalo chladnými některé ukrajinské tenisty, mezi kterými jsou i bývalí hráči Serhij Stachovskyj a Alex Dolgopolov, kteří ve válce bojují.

Mezi nejaktivnější kritiky Rubljova patří dozajista bývalý ukrajinský tenista Alex Dolgopolov. Třiatřicetiletý rodák z Kyjeva napsal hráči, který je aktuálně ve světové TOP 10, na Instagram velice obsáhlý dopis. „Takže, pojďme si teď říct, proč je Rubljovovo vyjádření lživé a pokrytecké,“ napsal Dolgopolov na úvod.

„Tohle jeho prohlášení je krásným příkladem, že vyloučit vás byl správný krok. Je to přesně to, co Putinova propaganda dělá každý den, LŽE! Tyhle řeči typu ,Nic nevím, nečtu novinky na internetu, nesleduju to, nejsem na to expert´ to jsou jen samé lži. Rubljove, radši buď zticha, než abys lhal jako to dělá tvá vláda. Je to tvá země, která masivně znásilňuje malé děti a ženy na Ukrajině. Tví krajani, kteří barbarsky střílí zajatce zezadu do hlavy, a ty si tady stěžuješ, že nemůžeš na turnaj. Jsi jen lhář a pokrytec,“ vzkázal Dolgopolov bývalému kolegovi.

Podpora okupace mezi tenistkami

Servítky si s Rubljovem nebrala ani ukrajinská tenistka Lesja Curenková. „Byla jsem slepá, a moc toho lituji. Až teď vidím, jak moc jsou Rusové neempatičtí, a že je jim vraždění Ukrajinců vlastně jedno. Korunu tomu nasadil Rubljov, který dal nedávno jasně najevo, že ho dění na Ukrajině vůbec nezajímá, v jeho sousedské zemi. Opravdu parádní,“ napsala Curenková na Twitter. Pro ukrajinský web Tribuna pak dodala, že ví o několika tenistkách, které podporují válku vyvolanou Ruskem, konkrétní jména ale nezná.

Podporu All England Clubu za rozhodnutí vyloučit ruské a běloruské tenisty z Wimbledonu vyjádřil i ex-tenista Serhij Stachovskyj, který bojuje za Ukrajinu na válečné frontě. „Nemůžu říct, že je to radostné rozhodnutí, ale určitě k tomu mělo dojít,“ sdělil Stachovskyj webu Daily Mail. „První dva týdny války jsem to viděl tak, že je třeba se na ně dívat jednotlivě, ale všichni víme, jaká zvěrstva páchají ruští vojáci na ukrajinských obyvatelích. Zabíjejí, znásilňují a mučí naše občany, takže zakázat Rusům a Bělorusům účast na Wimbledonu je jen dobře,“ dodal na závěr.